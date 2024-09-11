مدرب إنجلترا يكشف موقفه من استدعاء بن وايت

كشف لي كارسلي المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا عن موقفه من استدعاء بن وايت مدافع أرسنال للمنتخب في الفترة المقبلة.

وقال كارسلي في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل: "لم أخطط للتحدث مع بن وايت وكل لاعب لديه فرصة للانضمام لمنتخب إنجلترا".

المدرب الأيرلندي أضاف "بقدر ما أعلم فإن وايت طلب عدم الاتصال به، وإذا تغير موقفه فسوف يتغير هذا الأمر".

وأتم "من المهم أن يكون لدينا منافسة حقيقية في جميع أنحاء الملعب وكلما زاد عدد اللاعبين المتاحين للاختيار من بينهم سيكون الأمر أفضل".

وتولى كارسلي تدريب منتخب إنجلترا بشكل مؤقت بعد رحيل جاريث ساوثجيت عقب خسارة نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024 ضد إسبانيا.

ودخل بن وايت في خلاف مع ساوثجيت مدرب إنجلترا السابق بعدما خرج من معسكر الفريق في كأس العالم 2022 في قطر لأسباب شخصية.