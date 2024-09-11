مدافع أستون فيلا يصف صلاح بالحائط

وصف لوكاس دين مدافع أستون فيلا محمد صلاح نجم ليفربول بالحائط، في إشارة لقوته البدنية الهائلة.

وتزامل دين مع صلاح في صفوف روما من قبل في موسم 2015-2016، واصطدم به في أكثر من مباراة بعد ذلك.

وقال دين في تصريحات لجريدة ليكيب: "أقوى مهاجمي الدوري الإنجليزي من الناحية البدنية؟ محمد صلاح.. مقارنة بطوله، فهو قوي للغاية".

وأضاف "لقد تدربت معه لمدة عام في صفوف روما، ونعلم جميعا أنه لاعب موهوب، لكنه أيضا لاعب قوي للغاية على المستوى البدني".

وأكمل الدولي الفرنسي "في كل مرة تواجه فيها محمد صلاح، تشعر وكأنك ترتطم بالحائط عندما تصطدم به".

أداء صلاح القوى في بداية الموسم جعله ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أغسطس.

ويتنافس الملك المصري على الجائزة مع إيرلينج هالاند وبريان مبيومو وأمادو أونانا وكول بالمر وديفيد رايا وبوكايو ساكا وداني ويلبيك.

خلال شهر أغسطس سجل صلاح في أول مباراتين لفريقه في الموسم الجديد.

وصنع صلاح أول هدف في موسم ليفربول لزميله ديوجو جوتا ضد إبسويتش تاون، قبل أن يضيف الهدف الثاني في فوز ليفربول 2-0 على ملعب بورتمان رود.

ثم سجل مرة أخرى حين انتصر ليفربول على برينتفورد بنفس النتيجة في أنفيلد.

المرة الأخيرة التي فاز فيها صلاح بالجائزة كانت في أكتوبر 2023.

يذكر أن لاعب بازل السابق هو أول لاعب يحقق الجائزة 3 مرات في موسم واحد (2017-2018)، قبل أن يكرر ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجاز في الموسم قبل الماضي.

بشكل عام، حصد صلاح الجائزة في 5 مناسبات.

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