تشيلسي يقترب من الاتفاق مع أيك أثينا بشأن فوفانا
الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 15:22
كتب : FilGoal
اقترب ديفيد داترو فوفانا مهاجم تشيلسي من الرحيل عن الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.
ديفيد فوفانا
النادي : تشيلسي
وذكرت بي بي سي سبورت أن تشيلسي يقترب من إعارة فوفانا إلى أيك أثينا اليوناني، بعدما خرج من حسابات إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق.
ولم يشارك فوفانا في أي دقيقة تحت قيادة إنزو ماريسكا.
ولا تزال الانتقالات مستمرة في اليونان ولذلك فإن المهاجم الإيفواري يقترب من الانتقال إلى أيك أثينا.
ومن المقرر أن يوقع فوفانا عقد الإعارة مع أيك أثينا مع خيار التعاقد بشكل دائم في الموسم المقبل مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.
وقضى المهاجم الشاب الموسم الماضي معارا من تشيلسي إلى يونيون برلين وبيرنلي.
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