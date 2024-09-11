تشيلسي يقترب من الاتفاق مع أيك أثينا بشأن فوفانا

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 15:22

كتب : FilGoal

ديفيد فوفانا - تشيلسي

اقترب ديفيد داترو فوفانا مهاجم تشيلسي من الرحيل عن الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت بي بي سي سبورت أن تشيلسي يقترب من إعارة فوفانا إلى أيك أثينا اليوناني، بعدما خرج من حسابات إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق.

ولم يشارك فوفانا في أي دقيقة تحت قيادة إنزو ماريسكا.

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ولا تزال الانتقالات مستمرة في اليونان ولذلك فإن المهاجم الإيفواري يقترب من الانتقال إلى أيك أثينا.

ومن المقرر أن يوقع فوفانا عقد الإعارة مع أيك أثينا مع خيار التعاقد بشكل دائم في الموسم المقبل مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

وقضى المهاجم الشاب الموسم الماضي معارا من تشيلسي إلى يونيون برلين وبيرنلي.

ديفيد فوفانا تشيلسي الدوري الإنجليزي أيك أثينا #ميركاتو
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