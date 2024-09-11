نيمار على رأس قائمة الهلال الآسيوية رغم الاستبعاد المحلي

ضمت قائمة الهلال التي أرسلها النادي للاتحاد الآسيوي من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة 31 لاعبًا، وجاء اسم البرازيلي على رأسها، حسب جريدة الرياضية.

وتصدر اسم نيمار القائمة الرسمية التي رفعت من أجل المشاركة في البطولة القارية.

وكانت الرياضية قد ذكرت قبل أيام أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، يتجه إلى قيد نيمار في قائمة الأزرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة فقط، بينما وضع رينان لودي في قائمة الدوري السعودي، إضافةً إلى البطولة القارية.

وشملت القائمة الزرقاء 31 لاعبًا من بينهم الـ 10أجانب الحاليين، وعدد من اللاعبين الشباب.

ويتيح نظام لائحة التسجيل الآسيوية، تعديل 5 أسماء قبل أول مباراة بخمسة أيام، وعند انتهاء المهلة تعد القائمة المرفوعة نهائية إلى نهاية الجولة السادسة.

ويعاد فتح التسجيل للأندية مجددًا، بالتزامن مع فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يشار إلى أن الهلال سيستهل مبارياته في البطولة القارية 17 سبتمبر الجاري عندما يحل ضيفا على الريان القطري في الدوحة.

وأفاد تقرير الرياضية قبل أيام أن قائد منتخب البرازيل، خضع لاختبارات طبية وبدنية، أظهرت احتياجه إلى فترة زمنية، تصل إلى شهرين حتى يستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل تام قبل لعب المباريات.

وسيعتمد المدرب القائمة النهائية التي تخوض منافسات الدوري قبل 11 سبتمبر، حسب التقرير.

ويحتاج الموج الأزرق إلى إزاحة أحد اللاعبين الأجانب من أجل اكتمال النصاب القانوني في قائمة الدوري.

ويواصل نيمار برنامجه التأهيلي بالصالة الرياضية في مقر النادي، وقد بدأ بتدريبات خفيفة بالكرة مع المجموعة خلال الجزء الأول.

ويعود عقب ذلك إلى استكمال برنامجه الخاص.

ورجح التقرير أن تكون عودة النجم البرازيلي إلى قائمة الهلال المحلية في يناير المقبل مع فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن نيمار أصيب في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروجواي 0ـ2 في مونتيفيديو، 17 أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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