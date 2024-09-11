طبيب النرويج: هذه هي المدة المتوقعة لغياب أوديجارد

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 14:29

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - النرويج ضد النمسا

يتوقع أولا ساند طبيب المنتخب النرويجي أن يغيب مارتن أوديجارد لاعب أرسنال عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب إصابته.

وتعرض أوديجارد لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده ضد النمسا قبل أيام.

وقال ساند في تصريحات لجريدة VG: "غالبًا ما تستغرق إصابات الكاحل هذه 3 أسابيع على الأقل. أي شيء آخر غير ذلك هو مجرد صدفة. وربما يستغرق الأمر وقتا أطول".

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وأضاف "إصابات الكاحل مؤلمة للغاية حين تحدث، أوديجارد تألم كثيرا، وأصبح قلقا للغاية".

وتابع "ما علمته حتى الآن أن الكشف الذي خضع له بآشعة الرنين المغناطيسي في لندن أوضح أنه ربما لا يوجد كسر في الكاحل".

وأتم "علينا أن ننتظر ونرى ما ستظهره الآشعة الجديدة بالرنين المغناطيسي ومدى سرعة استجابته للعلاج".

وأصيب أوديجارد في الدقيقة 67 بالتواء قوي في الكاحل خرج على أثره وهو يبكي من ملعب المباراة.

وجاءت إصابة أوديجارد قبل 6 أيام فقط من مواجهة دربي لندن بين أرسنال وتوتنام.

ومن المرجح أن يغيب مارتن عن مباريات أرسنال المقبلة قبل فترة التوقف الدولي القادمة في أكتوبر.

سيلعب المنتخب النرويجي الجولتين الثالثة والرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية ضد سلوفينيا في العاشر من أكتوبر وضد النمسا في 13 من الشهر نفسه.

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