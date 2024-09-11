إصابة هارفي إليوت بكسر في القدم

كشفت جريدة ذا تايمز طبيعة الإصابة التي تعرض لها هارفي إليوت جناح ليفربول.

وأصيب هارفي إليوت خلال تدريبات منتخب إنجلترا دون 21 عاما.

وأوضح التقرير أن البالغ من العمر 21 عاما أصيب بكسر في القدم.

ورجح التقرير أن غياب الجناح الموهوب قد يمتد حتى أواخر أكتوبر المقبل.

وعانى إليوت من بداية محبطة للموسم مع المدرب الجديد أرني سلوت.

إذ لم يلعب سوى 7 دقائق فقط مع ليفربول حتى الآن هذا الموسم.

وذلك حين ظهر كبديل في فوز ليفربول على برينتفورد بنتيجة 2-0 في ملعب أنفيلد بالجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

ويتزامن غيابه مع فترة مزدحمة بالمباريات، سيخوض فيها ليفربول 7 مباريات في 3 أسابيع، قبل فترة التوقف الدولي المقبل بشهر أكتوبر.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي بعد تحقيق 3 انتصارات في 3 مباريات لكل منهما.

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