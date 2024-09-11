مجموعة مصر - لينفرد الفراعنة بالصدارة.. كاب فيردي تهزم موريتانيا بثنائية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 - 00:40

كتب : FilGoal

جاميرو مونتيرو - كاب فيردي - غانا

تغلب منتخب كاب فيردي على موريتانيا بهدفين دون مقابل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وبتلك النتيجة انفرد منتخب مصر بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بست نقاط من المباراتين.

وكان منتخب مصر قد تغلب خارج ملعبه على بوتسوانا بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية.

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وسجل ريان مينديز هدفي كاب فيردي في الدقيقتين 28 و75.

ونجح مينديز في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 60 بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة هطول الأمطار.

وأقيمت أول جولتين من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها بالمغرب.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى البطولة المقرر إقامتها بمشاركة 24 منتخبا.

ويلعب منتخب مصر الجولتين الثالثة والرابعة أمام موريتانيا في أكتوبر المقبل.

وكان قد حقق الفراعنة الفوز في أول جولتين أمام كاب فيردي وبوتسوانا بنتيجتي 4-0 و3-0 على الترتيب.

أمم إفريقيا كاب فيردي موريتانيا
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