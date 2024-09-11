خبر في الجول - المصري يستهدف ضم خالد صبحي والقرموطي من سيراميكا كليوباترا

يستهدف النادي المصري ضم خالد صبحي وأحمد القرموطي ثنائي سيراميكا كليوباترا.

وكان FilGoal.com قد كشف عن مفاوضات متقدمة من المصري لضم أحمد محمد الشهير بـ "القرموطي" لاعب سيراميكا كليوباترا. (التفاصيل من هنا)

وعلم FilGoal.com أن المصري يستهدف أيضا ضم خالد صبحي مدافع سيراميكا كليوباترا.

وكان خالد صبحي قد شارك في مباراته الدولية الأولى بمواجهة مصر أمام بوتسوانا.

ولم يوقع خالد صبحي لأي ناد حتى الآن، بينما سيحسم سيراميكا كليوباترا مصير الصفقتين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وانضم خالد صبحي - 29 عاما - إلى صفوف سيراميكا كليوباترا في صيف 2020 وخرج لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال موسم 2022 - 2023.

ولعب خالد صبحي لأندية أسوان والقناة والجونة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري وكان ضمن فريق شباب الإسماعيلي.

وتم استدعاء خالد صبحي لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، ونجح في تسجيل مشاركته الأولى أمام بوتسوانا.

بينما يمتد تعاقد القرموطي مع سيراميكا كليوباترا حتى صيف 2027.

القرموطي بدأ مسيرته مع نادي الفيوم، ثم انتقل إلى منتخب السويس في صيف 2021.

ويلعب القرموطي ضمن صفوف سيراميكا كليوباترا منذ صيف 2022 قادما من منتخب السويس.

القرموطي صاحب الـ 25 عاما يجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب.

ولعب القرموطي 27 مباراة مع سيراميكا كليوباترا وسجل هدفا وصنع 5 آخرين.

وسبق أن أعلن المصري ضم خالد الغندور ومحمد مخلوف ومحمود حمدي وكريم بامبو ومحمد هشام.

ويستعد المصري بقيادة علي ماهر للمشاركة في الكونفدرالية، إذ سيواجه الهلال الليبي في الدور التمهيدي الثاني.

ويحل المصري ضيفا على الهلال الليبي يوم 15 سبتمبر على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، وستبدأ المباراة في الثامنة مساءً.

ويدير الجابوني باتريس ميبيامي المباراة تحكيميا.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة إلى دور المجموعات.

وكان المصري تجنب المشاركة في الدور التمهيدي من البطولة والذي اضطر الهلال الليبي لخوضه.

وأنهى المصري موسمه المحلي في المركز الرابع من الدوري.

ولكن الفريق البورسعيدي تأهل للكونفدرالية بفضل تواجده في المربع الذهبي وقت احتساب نتائج الدور الأول من الدوري لتحديد أسماء المشاركين قاريا الموسم المقبل.

فيما وصل لنصف نهائي كأس مصر وودع المسابقة بركلات الترجيح على يد بيراميدز.