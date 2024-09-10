خبر في الجول - المصري في مفاوضات متقدمة مع سيراميكا لضم القرموطي

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 18:42

كتب : عمرو نبيل

أحمد القرموطي - سيراميكا أمام طلائع الجيش

يرغب النادي المصري في التعاقد مع أحمد محمد محمود الشهير بـ "القرموطي" لاعب سيراميكا كليوباترا.

ويمتد تعاقد القرموطي مع سيراميكا كليوباترا حتى صيف 2027.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري في مفاوضات متقدمة مع سيراميكا كليوباترا لضم أحمد القرموطي.

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ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي حال إتمام الاتفاق بين الناديين.

القرموطي بدأ مسيرته مع نادي الفيوم، ثم انتقل إلى منتخب السويس في صيف 2021.

ويلعب القرموطي ضمن صفوف سيراميكا كليوباترا منذ صيف 2022 قادما من منتخب السويس.

القرموطي صاحب الـ 25 عاما يجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب.

ولعب القرموطي 27 مباراة مع سيراميكا كليوباترا وسجل هدفا وصنع 5 آخرين.

وسبق أن أعلن المصري ضم خالد الغندور ومحمد مخلوف ومحمود حمدي وكريم بامبو ومحمد هشام.

ويستعد المصري بقيادة علي ماهر للمشاركة في الكونفدرالية، إذ سيواجه الهلال الليبي في الدور التمهيدي الثاني.

ويحل المصري ضيفا على الهلال الليبي يوم 15 سبتمبر على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، وستبدأ المباراة في الثامنة مساءً.

ويدير الجابوني باتريس ميبيامي المباراة تحكيميا.

وسيتأهل الفائز من تلك المباراة إلى دور المجموعات.

وكان المصري تجنب المشاركة في الدور التمهيدي من البطولة والذي اضطر الهلال الليبي لخوضه.

وأنهى المصري موسمه المحلي في المركز الرابع من الدوري.

ولكن الفريق البورسعيدي تأهل للكونفدرالية بفضل تواجده في المربع الذهبي وقت احتساب نتائج الدور الأول من الدوري لتحديد أسماء المشاركين قاريا الموسم المقبل.

فيما وصل لنصف نهائي كأس مصر وودع المسابقة بركلات الترجيح على يد بيراميدز.

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