كرة سلة - أحمد عمر لـ في الجول: قرعة الاتحاد صعبة لكن البطل لا يهمه من يواجه

يرى أحمد عمر المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لكرة السلة أن قرعة الفريق صعبة بالبطولة العربية للأندية.

ويستضيف نادي الاتحاد السكندري النسخة رقم 36 من البطولة العربية للأندية، وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل في مدينة الإسكندرية.

وتشارك أندية الاتحاد السكندري وسبورتنج وسموحة في منافسات البطولة العربية.

وقال أحمد عمر لـ FilGoal.com: "قرعة الاتحاد صعبة جدا، وتضم المجموعة فريقين ينافسات على اللقب مثل سلا المغربي وصيف النسخة الماضية والأنطوني اللبناني الذي لا يقل صعوبة عن بيروت".

وشدد "نحن ننافس على اللقب والبطل لا يبالي بمن سيواجه، لكن ترتيب المباريات صعب جدا".

وأوضح "في البطولات السابقة كانت المباريات تكون تدريجيا من الأسهل للأصعب".

واختتم المدير الفني للاتحاد السكندري تصريحاته "الأمورانقلبت بالنسخة الحالية وأصبحت البداية صعبة".

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: الاتحاد السكندري - جمعية سلا المغربي - الأنطوني اللبناني - الوحدة الإماراتي.

المجموعة الثانية: العربي القطري - سموحة - الشارقة الإماراتي - كاظمة الكويتي.

المجموعة الثالثة: بيروت اللبناني - السيب العماني - القادسية الكويتي - البطائح الإماراتي.

المجموعة الرابعة: الغرافة القطري - ترجي درارية الجزائري - سبورتنج - شعب حضر موت اليمني.

وكان فريق بيروت اللبناني قد حقق لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في الدوحة بمشاركة الاتحاد والأهلي من مصر، بالفوز على سلا المغربي في النهائي.

وحقق الاتحاد السكندري لقب البطولة سبع مرات سابقة آخرها عام 2019 بالمغرب.