انتهت مجموعة مصر - كاب فيردي (2)-(0) موريتانيا.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 22:09
كتب : FilGoal
يحل منتخب موريتانيا ضيفا على كاب فيردي ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.
ويقع منتخبا موريتانيا وكاب فيردي بالمجموعة التي تضم كل من مصر وبوتسوانا.
----------------------------------
نهاية المباراة
ق74 جووول ريان مينديز يسجل الثاني
ق71 استئناف اللقاء
ق60 توقف المباراة بعد انقطاع التيار الكهربائي عقب هطول الأمطار
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق28 جوووول أول لريان مينديز من ركلة جزاء
ق27 ركلة جزاء لكاب فيردي
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مجموعة مصر - لينفرد الفراعنة بالصدارة.. كاب فيردي تهزم موريتانيا بثنائية مؤتمر حسام حسن: ما ينتظرنا في المستقبل هو الأهم ولا يوجد مباريات سهلة في إفريقيا خبر في الجول – المصري يتمم اتفاقه لضم سامادو لاعب منتخب بينين إبراهيم حسن: أتمنى وصول صلاح لـ200 مباراة مع منتخب مصر ليلة مئوية صلاح والنني.. مصر تهزم بوتسوانا برباعية في تصفيات أمم إفريقيا انتهت تصفيات أمم إفريقيا - بوتسوانا (0)-(4) مصر.. فوز الفراعنة تشكيل مصر – خالد صبحي أساسي لأول مرة.. وأسامة فيصل يقود الهجوم ضد بوتسوانا الكومي: فوجئنا بتأجيل مباراة بوتسوانا قبل حل الأزمة.. وهذا كان موقف حسام حسن