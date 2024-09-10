انتهت مجموعة مصر - كاب فيردي (2)-(0) موريتانيا.. نهاية المباراة

يحل منتخب موريتانيا ضيفا على كاب فيردي ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويقع منتخبا موريتانيا وكاب فيردي بالمجموعة التي تضم كل من مصر وبوتسوانا.

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نهاية المباراة

ق74 جووول ريان مينديز يسجل الثاني

ق71 استئناف اللقاء

ق60 توقف المباراة بعد انقطاع التيار الكهربائي عقب هطول الأمطار

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28 جوووول أول لريان مينديز من ركلة جزاء

ق27 ركلة جزاء لكاب فيردي

انطلاق المباراة