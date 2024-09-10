الونش وحمدي وعبد الشافي.. في الجول يكشف موقف مصابي الزمالك

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 21:00

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك - محمود حمدي الونش

يواصل ثلاثي الزمالك، أحمد حمدي ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الشافي خوض برامجهم العلاجية لتعافي من الإصابة.

وخاض ثلاثي الزمالك، جراحة الرباط الصليبي للركبة في أوقات مختلفة من الموسم المنصرم.

ويكشف FilGoal.com موقف ثلاثي الزمالك المصاب كالتالي:

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- أحمد حمدي يكمل مرحلة التأهيل الأولى في دبي بعد إجراء جراحة في الرباط الصليبي بنجاح.

وتعرض حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان.

- محمود حمدي "الونش" يجري تدريبات فردية رفقة مخطط الأحمال تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، وذلك انتظارا لإصدار تأشيرة السفر إلى ألمانيا من أجل الفحص الأخير قبل العودة للمران الجماعي.

وتعرض المدافع الدولي للإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة في شهر فبراير الماضي.

- محمد عبد الشافي مستمر في المرحلة الثالثة من التأهيل بعد الجراحة في الرباط الصليبي.

وأصيب عبد الشافي في الركبة خلال مران الزمالك في شهر فبراير 2024.

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في المقابل انتظم السنغالي سدي ندياي ومحمدي حمدي ثنائي الزمالك الجديد في تدريبات الفريق.

وتعاقد الزمالك مع ندياي لمدة 4 مواسم، فيما انتقل محمد حمدي لصفوفه معارا من إنبي.

ويواصل الزمالك تحضيراته استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي مساء يوم 20 سبتمبر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني، كما يستعد لمواجهة الأهلي المرتقبة ضمن نهائي كأس السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر ضمن نهائي السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالرياض العاصمة السعودية.

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