في مباراته رقم 100.. صلاح يسجل هدفه الـ 56 ويقترب أكثر من حسام حسن

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 20:39

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - الجزائر - محمد صلاح

نجح محمد صلاح قائد منتخب مصر في مباراته رقم 100 من تسجيل هدفه الـ 56 بقميص الفراعنة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وسجل صلاح ثالث أهداف منتخب مصر في شباك بوتسوانا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

ويقترب قائد منتخب مصر أكثر من لقب الهداف التاريخي للفراعنة والمسجل باسم حسام حسن المدير الفني الحالي لمصر.

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وسجل حسام حسن 68 هدفا في تاريخ مشاركاته مع منتخب مصر.

ويفصل محمد صلاح 12 هدفا فقط لمعادلة حسام حسن ويصبح الهداف التاريخي للفراعنة.

وكان صلاح قد سجل هدفين مع منتخب مصر ولم يتم احتسابهما نظرا لأنهم بين مباراتين غير معتمدتين رسميا وكان ذلك أمام سوازيلاند (إي سواتيني حاليا) في 2013.

وتعتبر مواجهة بوتسوانا المباراة رقم 102 لصلاح مع منتخب مصر لكن هناك مواجهتين غير معتمدتين رسميا أمام كل من سوازيلاند (إي سواتيني حاليا) وزامبيا في 2013.

ولم تعتمد المباراتين كمباريات دولية بسبب عدم الاتفاق وإجراء أكثر من 7 تغييرات في المواجهتين.

ويأتي ترتيب هدافي منتخب مصر التاريخيين كالآتي:

1- حسام حسن 69 هدفا

2- محمد صلاح 56 هدفا

3- محمد أبو تريكة 38 هدفا

4- أحمد حسن 33 هدفا

5- عمرو زكي 29 هدفا

6- عماد متعب 28 هدفا

7- حسن الشاذلي 25 هدفا

8- أحمد الكأس 25 هدفا

9- جمال عبد الحميد 21 هدفا

10- محمود تريزيجيه 20 هدفا.

وبات صلاح اللاعب رقم 15 في تاريخ كرة القدم المصرية الذي يصل للمشاركة رقم 100 أو أكثر مع منتخب الفراعنة.

وافتتح محمد صلاح سجله في المشاركات الدولية بقميص منتخب مصر في 3 سبتمبر 2011 أمام سيراليون في تصفيات أمم إفريقيا.

ويتصدر قائمة اللاعبين الأكثر ظهورا بقميص منتخب مصر، أحمد حسن قائد الفراعنة السابق برصيد 184 مباراة دولية.

وبذلك يكون لعب محمد صلاح 27 مباراة مع منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا و30 مواجهة ودية و24 بتصفيات كأس العالم و19 مواجهة في أمم إفريقيا بجانب مباراتين في كأس العالم.

ويشهد نادي المائة للاعبين المشاركين بـ 100 مباراة دولية أو أكثر بقميص منتخب مصر كل من:

- أحمد حسن 184 مباراة دولية

- حسام حسن (177)

- عصام الحضري (159)

- أحمد فتحي (135)

- إبراهيم حسن (131)

- هاني رمزي (122)

- وائل جمعة (114)

- عبد الظاهر السقا (112)

- أحمد الكاس (110)

- ربيع ياسين (108)

- أحمد شوبير (107)

- نادر السيد (104)

- حسني عبد ربه (102)

- محمد أبو تريكة (100)

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