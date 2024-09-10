كرة سلة - قرعة متوازنة للثلاثي المصري بالبطولة العربية.. وموقف صالة مجموعة الاتحاد

أسفرت قرعة البطولة العربية لأندية كرة السلة عن وقوع الثلاثي المصري في مجموعات متوازنة.

ويستضيف نادي الاتحاد السكندري النسخة رقم 36 من البطولة العربية للأندية.

وتشارك أندية الاتحاد السكندري وسبورتنج وسموحة في منافسات البطولة العربية.

وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل في مدينة الإسكندرية.

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: الاتحاد السكندري - جمعية سلا المغربي - الأنطوني اللبناني - الوحدة الإماراتي.

المجموعة الثانية: العربي القطري - سموحة - الشارقة الإماراتي - كاظمة الكويتي.

المجموعة الثالثة: بيروت اللبناني - السيب العماني - القادسية الكويتي - البطائح الإماراتي.

المجموعة الرابعة: الغرافة القطري - ترجي درارية الجزائري - سبورتنج - شعب حضر موت اليمني.

وقال حازم الرجال أمين صندوق نادي الاتحاد ومدير البطولة العربية لـ FilGoal.com: "ستقام مباريات المجموعة الأولى التي تضم الاتحاد بصالة برج العرب، وذلك بعد رفض الأمن إقامة مباريات الاتحاد بصالة كمال شلبي بالشاطبي".

وتابع "محمد مصيلحي رئيس النادي سيوفر وسيلة مواصلات مجانية لنقل الجماهير لصالة برج العرب".

وأوضح "القرعة متوازنة ونحن بالتأكيد ننافس على اللقب والفريق البطل لا يبالي من يواجه".

وكشف حازم الرجال "الفرق ستصل يوم 29 شهر سبتمبر الجاري، وهناك ثلاث صالات للتدريبات بسبورتنج وسموحة بجانب الصالة الفرعية ببرج العرب".

واختتم تصريحاته "البطولة ستحقق مكاسب مالية للنادي على عكس ما يردده البعض".

وكان فريق بيروت اللبناني قد حقق لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في الدوحة بمشاركة الاتحاد والأهلي من مصر، بالفوز على سلا المغربي في النهائي.

وحقق الاتحاد السكندري لقب البطولة سبع مرات سابقة آخرها عام 2019 بالمغرب.