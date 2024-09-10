كرة سلة - قرعة متوازنة للثلاثي المصري بالبطولة العربية.. وموقف صالة مجموعة الاتحاد

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 20:14

كتب : هاني العوضي

فريق الاتحاد - كرة سلة

أسفرت قرعة البطولة العربية لأندية كرة السلة عن وقوع الثلاثي المصري في مجموعات متوازنة.

ويستضيف نادي الاتحاد السكندري النسخة رقم 36 من البطولة العربية للأندية.

وتشارك أندية الاتحاد السكندري وسبورتنج وسموحة في منافسات البطولة العربية.

أخبار متعلقة:
سلة - سبورتنج لـ في الجول: الأهلي طلب ضم يوسف الغايش بشكل ودي.. وموقفنا من بيع اللاعب سلة - الزمالك ينجح في رفع الإيقاف عن المشاركة في BAL سلة - الاتحاد يتعاقد مع ياسين عبد الوهاب لاعب الزمالك السابق كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن إصابة لاعبة سبورتنج بقطع في الرباط الصليبي

وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل في مدينة الإسكندرية.

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: الاتحاد السكندري - جمعية سلا المغربي - الأنطوني اللبناني - الوحدة الإماراتي.

المجموعة الثانية: العربي القطري - سموحة - الشارقة الإماراتي - كاظمة الكويتي.

المجموعة الثالثة: بيروت اللبناني - السيب العماني - القادسية الكويتي - البطائح الإماراتي.

المجموعة الرابعة: الغرافة القطري - ترجي درارية الجزائري - سبورتنج - شعب حضر موت اليمني.

وقال حازم الرجال أمين صندوق نادي الاتحاد ومدير البطولة العربية لـ FilGoal.com: "ستقام مباريات المجموعة الأولى التي تضم الاتحاد بصالة برج العرب، وذلك بعد رفض الأمن إقامة مباريات الاتحاد بصالة كمال شلبي بالشاطبي".

وتابع "محمد مصيلحي رئيس النادي سيوفر وسيلة مواصلات مجانية لنقل الجماهير لصالة برج العرب".

وأوضح "القرعة متوازنة ونحن بالتأكيد ننافس على اللقب والفريق البطل لا يبالي من يواجه".

وكشف حازم الرجال "الفرق ستصل يوم 29 شهر سبتمبر الجاري، وهناك ثلاث صالات للتدريبات بسبورتنج وسموحة بجانب الصالة الفرعية ببرج العرب".

واختتم تصريحاته "البطولة ستحقق مكاسب مالية للنادي على عكس ما يردده البعض".

وكان فريق بيروت اللبناني قد حقق لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في الدوحة بمشاركة الاتحاد والأهلي من مصر، بالفوز على سلا المغربي في النهائي.

وحقق الاتحاد السكندري لقب البطولة سبع مرات سابقة آخرها عام 2019 بالمغرب.

كرة سلة الاتحاد سلة الاتحاد البطولة العربية للسلة
نرشح لكم
كرة سلة - أحمد عمر لـ في الجول: قرعة الاتحاد صعبة لكن البطل لا يهمه من يواجه سلة - سبورتنج لـ في الجول: الأهلي طلب ضم يوسف الغايش بشكل ودي.. وموقفنا من بيع اللاعب سلة - الزمالك ينجح في رفع الإيقاف عن المشاركة في BAL سلة - الاتحاد يتعاقد مع ياسين عبد الوهاب لاعب الزمالك السابق لاستضافة الأحداث الدولية.. نادي زد يفتتح ملعبين ويطلق أكاديمية للسلة بقيادة السحرتي كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن إصابة لاعبة سبورتنج بقطع في الرباط الصليبي كرة سلة - الأهلي يدعم صفوفه بإبراهيم زهران كرة سلة - بمشاركة 19 فريقا.. الاتحاد يستضيف البطولة العربية بتواجد ثلاثي مصري
أخر الأخبار
صفقات الزمالك - كونراد ميشالاك زميل كوكا صاحب السرعة الخارقة 8 ساعة | تقرير في الجول
مجموعة مصر - لينفرد الفراعنة بالصدارة.. كاب فيردي تهزم موريتانيا بثنائية 9 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر حسام حسن: ما ينتظرنا في المستقبل هو الأهم ولا يوجد مباريات سهلة في إفريقيا 9 ساعة | منتخب مصر
دوري الأمم الأوروبية - هدف تاريخي في تعادل هولندا وألمانيا.. وليلة استثنائية لـ كين مع إنجلترا 9 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - المصري يستهدف ضم خالد صبحي والقرموطي من سيراميكا كليوباترا 10 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – المصري يتمم اتفاقه لضم سامادو لاعب منتخب بينين 10 ساعة | الكرة المصرية
محمد هاني: لم نتأثر بتعديل موعد مباراة بوتسوانا.. وبعثنا رسالة لكل إفريقيا 10 ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - أحمد عمر لـ في الجول: قرعة الاتحاد صعبة لكن البطل لا يهمه من يواجه 10 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح