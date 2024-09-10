أليسون يتغزل في محمد صلاح.. ويسلط الضوء على ما يفعله بدون كرة

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 17:07

كتب : FilGoal

أليسون - صلاح

أسهب أليسون بيكر حارس ليفربول في الإشادة بزميله المصري محمد صلاح الذي بدأ الموسم الجديد بكل قوة.

صلاح سجل 3 أهداف وصنع 3 في أول 3 مباريات لليفربول هذا الموسم.

وقال أليسون في تصريحات نشرها موقع ليفربول: "محمد صلاح لاعب مميز لكنه يجعل التألق يبدو طبيعيا. عندما تنظر إلى أرقامه فهي لا تصدق".

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وأضاف الدولي البرازيلي "ما أريد تسليط الضوء عليه هو العمل الجاد الذي يقوم به محمد صلاح ولويس دياز على الصعيد الدفاعي".

وتابع "إنهما يركضان كثيرا، ويعملان بجد من أجل الفريق عندما لا تكون الكرة بحوزتهما، أعتقد أن هذا هو ما جعلنا نفوز بأول 3 مباريات في بداية الموسم".

وأتم "لذا يتعين علينا الاستمرار في القيام بهذه الأشياء، ليس فقط صلاح ودياز ولكن أيضا باقي المهاجمين الآخرين، مثل ديوجو جوتا، ولاعبو الوسط، والخط الخلفي، والجميع".

أداء صلاح القوى في بداية الموسم جعله ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أغسطس.

ويتنافس الملك المصري على الجائزة مع إيرلينج هالاند وبريان مبيومو وأمادو أونانا وكول بالمر وديفيد رايا وبوكايو ساكا وداني ويلبيك.

خلال شهر أغسطس سجل صلاح في أول مباراتين لفريقه في الموسم الجديد.

وصنع صلاح أول هدف في موسم ليفربول لزميله ديوجو جوتا ضد إبسويتش تاون، قبل أن يضيف الهدف الثاني في فوز ليفربول 2-0 على ملعب بورتمان رود.

ثم سجل مرة أخرى حين انتصر ليفربول على برينتفورد بنفس النتيجة في أنفيلد.

ويعد هالاند هداف مانشستر سيتي أبرز المرشحين للفوز بالجائزة، بعدما سجل 7 أهداف في 3 مباريات فقط خلال شهر أغسطس.

وهو أكبر عدد يسجله أي لاعب في أول 3 مباريات لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد.

وتضمن ذلك ثلاثيتين متتاليتين ضد إبسويتش تاون ووست هام يونايتد، بالإضافة إلى هدف في مرمى تشيلسي.

المرة الأخيرة التي فاز فيها صلاح بالجائزة كانت في أكتوبر 2023.

يذكر أن لاعب بازل السابق هو أول لاعب يحقق الجائزة 3 مرات في موسم واحد (2017-2018)، قبل أن يكرر ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجاز في الموسم قبل الماضي.

بشكل عام، حصد صلاح الجائزة في 5 مناسبات.

محمد صلاح ليفربول أليسون بيكر لويس دياز
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