تقرير: برنارديسكي يريد العودة إلى أوروبا عن طريق وكيل أوسيمين

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 15:16

كتب : FilGoal

بيرنارديسكي مع إيطاليا أمام ويلز

يود فيديريكو برنارديسكي لاعب يوفنتوس السابق وتورونتو الكندي الحالي العودة إلى كرة القدم الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن اللاعب الإيطالي قرر تغيير وكيل أعماله والاستعانه بروبرتو كاليندا وكيل أعمال فيكتور أوسيمين لاعب جالاتسراي الحالي.

وأفاد الموقع أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما يريد العودة إلى أوروبا، لكنه لم يتلق أي عرض حتى الآن.

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وانتقل برنارديسكي إلى تورونتو في صيف 2022 من يوفنتوس دون مقابل بعد انتهاء عقده.

وكان يوفنتوس تعاقد مع الجناح الأيمن مقابل 40 مليون يورو قادما من فيورنتينا في صيف 2017.

وشارك برنارديسكي مع تورونتو في 93 مباراة وسجل 23 هدفا وصنع 11 آخرين.

وينتهي عقد برنارديسكي مع تورونتو في ديسمبر 2026.

يذكر أن كاليندا لم يستطع إبرام انتقال أوسيمين إلى تشيلسي أو أهلي جدة أو جلب عروض أخرى له طوال الصيف الماضي.

ورحل في النهاية إلى جالاتسراي معارا لمدة عام بوساطة جورج جاردي وكيل اللاعبين الإيطالي.

يوفنتوس بيرنارديسكي إيطاليا تورونتو
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