الكومي: فوجئنا بتأجيل مباراة بوتسوانا قبل حل الأزمة.. وهذا كان موقف حسام حسن

روى إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة مصر في بوتسوانا تسلسل قصة تأجيل مباراة مصر أمام بوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال الكومي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الجانب البوتسواني هو من اختار توقيت المباراة الأول (3 عصرا - 4 بتوقيت القاهرة) وتم تخطيطنا على ذلك الأساس".

وأضاف "اليوم زارنا رئيس الاتحاد البوتسواني وطلب تأجيل المباراة لعدة ساعات، والأمر لا يخصني وحدي وبالتالي عرضته على الجهاز الفني".

وتابع "حسام وإبراهيم حسن قالا إن بوتسوانا اختارت الموعد وهذا ليس أمرا طارئا كعاصفة جوية أو مطار مغلق، ولكنهم لم ينجحوا في ترتيب عودة فريقهم من موريتانيا".

وأوضح "لدينا ظروف تمنع تأجيل المباراة وهي ارتباط عدد من لاعبينا بالسفر مثل المحترفين والأندية التي لديها ارتباطات إفريقية. لاعبو بيراميدز على سبيل المثال بعد تعديل الموعد سيغادرون القاهرة بعد نصف ساعة من عودتنا إليها على هذا المنوال".

وأكمل "بوتسوانا لجأت للاتحاد الإفريقي وفوجئنا بتأجيل المباراة إلى 8 مساء (9 بتوقيت بالقاهرة). كنا في ملعب التدريبات بذلك الوقت، وأعجبني موقف حسام حسن أمام ذلك".

وواصل "حسام حسن قال: أنا مستعد للعب في أي توقيت، ولو خيروني من البداية سأختار المساء لأنه الأنسب لي، بينما هم اختاروا النهار لأنه الأنسب لهم".

واختتم "كل اللاعبين بعد ذلك أجمعوا على اللعب في أي توقيت لأجل المنتخب، ولكننا أرسلنا لكاف بتضررنا من هذا التأجيل، قتم تعديل موعد المباراة مرة أخرى كحل وسط إلى 6 بتوقيت بوتسوانا، 7 بتوقيت القاهرة".