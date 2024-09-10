عضو لجنة مسابقات كاف: لست واثقا من إقامة الدوري الإفريقي في موعده

علق ماكلين ليشويتي رئيس الاتحاد البوتسواني وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"على مستقبل بطولة الدوري الإفريقي واتهام الاتحاد بعدم الإعلان بشكل واضح عن المباريات.

وقال ليشويتي في تصريحاته للقناة الأولى: "لست متأكدا من إقامة مسابقة الدوري الإفريقي في موعدها".

وأوضح "في الوقت الحالي لم نعلن شيئا ولا أعرف إن كانت ستتأجل، ولكن أتمنى أن يتم لعبها في موعدها".

وتابع "نحاول إيجاد الأماكن بأي شكل في الجداول حتى تُقام البطولة في الموعد المحدد".

وعن عدم إعلان كاف عن مواعيد المباريات مسبقا بشكل كافٍ قال: "للأسف هذا ما يقال دائما، ولكننا نسعى لتحقيق الراحة لجميع المنتخبات والأندية".

وأتم "لا أرى أن لدينا مشاكل في التوقيت، ولكن من وجهة نظري يجب ترتيب المباريات بشكل واضح دائما، وهو ما نواجه فيه صعوبات".

وكشفت قناة الرياضية المغربية قبل أيام عن موعد إقامة النسخة الثانية من بطولة الدوري الإفريقي.

ويحمل صنداونز لقب النسخة الأولى من المسابقة عقب فوزه على الوداد المغربي.

وقالت قناة الرياضية المغربية وفقا لمصادرها، إن النسحة المقبلة من بطولة الدوري الإفريقي ستقام في شهر سبتمبر 2025.

وسبق أن أعلن كاف إقامة النسخة الثانية من دوري السوبر الإفريقي رسميا.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة عبر مختلف صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" إعلانا أعلن فيه إقامة البطولة.