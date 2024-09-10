عضو لجنة مسابقات كاف: لست واثقا من إقامة الدوري الإفريقي في موعده

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 01:22

كتب : FilGoal

الدوري الإفريقي

علق ماكلين ليشويتي رئيس الاتحاد البوتسواني وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"على مستقبل بطولة الدوري الإفريقي واتهام الاتحاد بعدم الإعلان بشكل واضح عن المباريات.

وقال ليشويتي في تصريحاته للقناة الأولى: "لست متأكدا من إقامة مسابقة الدوري الإفريقي في موعدها".

وأوضح "في الوقت الحالي لم نعلن شيئا ولا أعرف إن كانت ستتأجل، ولكن أتمنى أن يتم لعبها في موعدها".

أخبار متعلقة:
تصفيات أمم إفريقيا - مابولولو يسجل في خسارة السودان أمام أنجولا تصفيات أمم إفريقيا - إصابة داري والإنقاذ من دياز.. المغرب يهزم ليسوتو بصعوبة رئيس اتحاد بوتسوانا: وصلنا لحل وسط مع منتخب مصر.. ولم لا نفوز بالمباراة مدرب بوتسوانا يكشف لـ في الجول موعد تحرك طائرة المنتخب من موريتانيا

وتابع "نحاول إيجاد الأماكن بأي شكل في الجداول حتى تُقام البطولة في الموعد المحدد".

وعن عدم إعلان كاف عن مواعيد المباريات مسبقا بشكل كافٍ قال: "للأسف هذا ما يقال دائما، ولكننا نسعى لتحقيق الراحة لجميع المنتخبات والأندية".

وأتم "لا أرى أن لدينا مشاكل في التوقيت، ولكن من وجهة نظري يجب ترتيب المباريات بشكل واضح دائما، وهو ما نواجه فيه صعوبات".

وكشفت قناة الرياضية المغربية قبل أيام عن موعد إقامة النسخة الثانية من بطولة الدوري الإفريقي.

ويحمل صنداونز لقب النسخة الأولى من المسابقة عقب فوزه على الوداد المغربي.

وقالت قناة الرياضية المغربية وفقا لمصادرها، إن النسحة المقبلة من بطولة الدوري الإفريقي ستقام في شهر سبتمبر 2025.

وسبق أن أعلن كاف إقامة النسخة الثانية من دوري السوبر الإفريقي رسميا.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة عبر مختلف صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" إعلانا أعلن فيه إقامة البطولة.

الدوري الإفريقي كاف
نرشح لكم
الكومي: فوجئنا بتأجيل مباراة بوتسوانا قبل حل الأزمة.. وهذا كان موقف حسام حسن تصفيات أمم إفريقيا - مابولولو يسجل في خسارة السودان أمام أنجولا تصفيات أمم إفريقيا - إصابة داري والإنقاذ من دياز.. المغرب يهزم ليسوتو بصعوبة مدرب بوتسوانا يكشف لـ في الجول موعد تحرك طائرة المنتخب من موريتانيا إصابة أشرف داري مع المغرب مران الأهلي - كولر يخصص فقرات خططية للاعبين قبل مواجهة جور ماهيا مران منتخب مصر - جمل فنية استعدادا لمواجهة بوتسوانا أشرف داري أساسي مع المغرب في مواجهة ليسوتو.. والشيبي على مقاعد البدلاء
أخر الأخبار
نادر فرج: هكذا حفزني إيهاب جلال.. وحزنت على رحيل الساعي وعبد الرحمن مجدي 2 ساعة | الدوري المصري
هشام صلاح: محمد هاني لاعب كبير.. ولست حزينا على فشل انتقالي إلى الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
رفاعي: أتاني عرض سعودي.. وموقف الزمالك تجاهي غير واضح 3 ساعة | الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا يضم محمود الزيني 3 ساعة | ميركاتو
نادي الذهب السعودي يضم محمد البشبيشي 3 ساعة | الوطن العربي
الكومي: فوجئنا بتأجيل مباراة بوتسوانا قبل حل الأزمة.. وهذا كان موقف حسام حسن 3 ساعة | الكرة الإفريقية
عضو لجنة مسابقات كاف: لست واثقا من إقامة الدوري الإفريقي في موعده 3 ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات أمم إفريقيا - مابولولو يسجل في خسارة السودان أمام أنجولا 4 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح