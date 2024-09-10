تصفيات أمم إفريقيا - مابولولو يسجل في خسارة السودان أمام أنجولا

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 01:04

كتب : FilGoal

منتخب السودان

خسر منتخب السودان أمام مضيفه أنجولا بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وحل علي أبو عشرين بدلا من محمد مصطفى في حراسة مرمى السودان مع انطلاق الشوط الثاني.

وسجل مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري السابق الهدف الأول في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

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وفي الدقيقة 55 تعادل مصطفى كرشوم للسودان.

ورغم استمرار صمود السودان الدفاعي خارج الأرض، إلا أن هدف فوز أنجولا أتى في الدقيقة 81 بتوقيع راندي نكيتا.

وبذلك يتصدر منتخب أنجولا المجموعة برصيد 6 نقاط، بفضل انتصاره في الجولة الأولى على غانا 1-0.

ويحتل منتخب السودان المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على النيجر في الجولة الأولى 1-0.

منتخب غانا واصل التخبط في التصفيات، فبعد الخسارة من أنجولا تعادل مع النيجر 1-1 ليتساوى الفريقان بنقطة لكل منهما.

منتخب السودان تصفيات أمم إفريقيا
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