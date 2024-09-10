تصفيات أمم إفريقيا - إصابة داري والإنقاذ من دياز.. المغرب يهزم ليسوتو بصعوبة

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 00:39

كتب : FilGoal

براهيم دياز

تغلب منتخب المغرب على ليسوتو بصعوبة بالغة، بهدف دون رد في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

سجل الهدف الوحيد براهيم دياز نجم ريال مدريد في الدقيقة 92.

وبدأ وليد الركراكي مدرب المغرب هذه المباراة بوجود عدة نجوم على مقاعد البدلاء، مثل الحارس ياسين بونو ودياز وحكيم زياش.

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وقبل انطلاق المباراة أصيب أشرف داري مدافع الأهلي الجديد خلال إجراء عمليات الإحماء، ليشارك يونس عبد الحميد بدلا منه.

الفوز رفع رصيد المغرب إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بعد الفوز الساحق على الجابون 4-1 في الجولة الأولى.

وكانت إفريقيا الوسطى صاحبة المركز الثاني قد هزمت ليسوتو 3-1 في الجولة الأولى، وتلاقي الجابون اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر.

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