في الجول يكشف بنود إعارة محمد حمدي من إنبي لـ الزمالك

وضع نادي إنبي عدة شروط وبنود في عقد إعارة لاعبه محمد حمدي لصفوف الزمالك.

وانتقل محمد حمدي لاعب إنبي ومنتخب مصر الأولمبي إلى الزمالك بعدما ظهر بمستوى جيد في الفترة الماضية مع فريقه في الدوري المصري.

اللاعب الذي يلعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح، انضم لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 3 ملايين جنيه، مع أولوية الشراء للأبيض.

ليكون محمد حمدي ثالث صفقات الزمالك الصيفية الرسمية بعد الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك، والمهاجم الفلسطيني عمر فرج.

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ويكشف FilGoal.com عن بنود التعاقد والتي جاءت كالآتي:

1- يجب أن يشارك اللاعب بنسبة 40% من المباريات في الدوري مع الزمالك أو 15 مباراة وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزما بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي.

2- يجب أن يشارك اللاعب بنسبة 25% من مباريات الزمالك الإفريقية وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزما بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي.

3- يحصل إنبي على 350 ألف جنيه في حالة تخطي الزمالك كل دور في الكونفدرالية، وإذا وصل الزمالك للنهائي يحصل إنبي على مليون جنيه.

4- أولوية حق الشراء داخل أو خارج مصر للزمالك، بمعنى أن إنبي سيخطر الزمالك بالعرض المقدم لمحمد حمدي من أي نادي آخر وإذا وافق الزمالك على دفع نفس المبلغ خلال 72 ساعة من إخطاره سيضم اللاعب بشكل نهائي.

5- في حالة بيع اللاعب من قبل نادي إنبي بعد نهاية إعارته يحصل الزمالك على 5% من قيمة الصفقة.