صفقات الزمالك - محمد حمدي.. سادس محمد حمدي الذي كان سيعوض عطية الله

انتقل محمد حمدي لاعب إنبي ومنتخب مصر الأولمبي إلى الزمالك بعدما ظهر بمستوى جيد في الفترة الماضية مع فريقه في الدوري المصري.

محمد حمدي النادي : الزمالك الزمالك

اللاعب الذي يلعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح، انضم لصفوف الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 3 ملايين جنيه، مع أولوية الشراء للأبيض.

وبعد أن أعلن أيمن الشريعي أكثر من مرة سابقا أنه لن يبيع محمد حمدي في مصر ويهدف إلى تسويقه في أوروبا، قرر إعارة اللاعب للزمالك في الموسم المقبل.

ليكون محمد حمدي ثالث صفقات الزمالك الصيفية الرسمية بعد الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك، والمهاجم الفلسطيني عمر فرج.

محمد حمدي.. اسم متداول في مصر بشكل عام وأي شخص مصري غالبا يعرف شخص آخر اسمه محمد حمدي، سواء من أصدقائه أو أقاربه.

وبعد أن عُرف مع إنبي وأصبح من اللاعبين المشهورين في الدوري ومنتخب مصر الأولمبي، زاد محمد حمدي عدد اللاعبين الذي اسمهم محمد حمدي في الدوري المصري إلى 6 لاعبين.

قد يكون هو أكثر اسم مكرر بين لاعبي الدوري المصري بالتأكيد، لم نتأكد من ذلك حتى الآن ولم نبحث في اللاعبين الذين يحملون اسم محمد مصطفى، فهو الاسم الوحيد الذي قد يتكرر بكثرة في الدوري مثل محمد حمدي.

وبخلاف محمد حمدي لاعب إنبي ومنتخب مصر الأولمبي الذي انتقل للزمالك على سبيل الإعارة، ومضطر لذكر كل هذه التفاصيل بالكامل حتى لا يتداخل محمد حمدي المقصود هنا بأي محمد حمدي آخر. فيوجد 5 لاعبين غيره في مصر حتى الآن اسمهم محمد حمدي.

فمن هم محمد حمدي في الدوري المصري؟

أول محمد حمدي في الدوري هو بالتأكيد محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز ومنتخب مصر وهو غني عن التعريف وأشهر محمد حمدي في مصر.

ثاني محمد حمدي هو محمد حمدي زكي لاعب غزل المحلة المنتقل له مؤخرا قادما من طلائع الجيش، والكل يعرفه أيضا لأنه لعب في الأهلي والاتحاد السكندري والكثير من الفرق.

ثالث محمد حمدي هو محمد حمدي مهاجم فريق زد والبالغ من العمر 23 سنة.

رابع محمد حمدي هو محمد حمدي مدافع الزمالك والبالغ 24 سنة وسبق له الخروج معارا إلى السكة الحديد قبل أن تحدث أزمة بينه وبين الزمالك ويتم فسخ تعاقده مع الأبيض قبل عدة شهور.

خامس محمد حمدي هو محمد حمدي اللاعب الشاب ضمن صفوف الداخلية البالغ من العمر 21 عاما. والذي انضم له من الأهلي والمعروف باسم محمد حمدي "ميسي".

لتكون قائمة كل اللاعبين الذين يحملون اسم محمد حمدي في الدوري المصري كالآتي:

محمد حمدي – حرس الحدود

محمد حمدي – بيراميدز

محمد حمدي (مدافع) – الزمالك

محمد حمدي – زد

محمد حمدي – الداخلية

محمد حمدي زكي – غزل المحلة

محمد حمدي - الزمالك

من هو محمد حمدي؟

البداية

تم تصعيد محمد حمدي للفريق الأول مع إنبي في موسم 2021-2022 لأول مرة مع المدرب البرتغالي جورفان فييرا، لكنه لم يشارك في أي مباراة.

وفي الموسم التالي له 2022-2023 بدأ مشاركاته مع إنبي في الدوري تحت قيادة أحمد كشري.

واستمر في اللعب مع باقي المدربين الذين تناوبوا على تدريب إنبي مثل طلعت يوسف وتامر مصطفى.

وشارك حمدي مع كشري وطلعت يوسف في مركز الظهير الأيسر في ظل اعتماد الفريق على ثلاثي دفاعي.

ولكن مع قدوم تامر مصطفى لتدريب أنبي غير من مكان محمد حمدي ليصبح جناح أيمن وأيسر بدلا من ظهير.

وأنهى حمدي الموسم الأول له بشكل رسمي مع إنبي مشاركا في 25 مباراة صنع خلالها 3 أهداف.

الموسم الثاني

بدأ محمد حمدي الموسم الماضي 2023-2024 مع إنبي بشكل أساسي في مركز الجناح الأيسر رفقة المدرب تامر مصطفى.

وبعد رحيل تامر مصطفى تولى سيد ياسين تدريب الفريق ومعه اعتمد على محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر.

وأنهى حمدي الموسم مشاركا في 28 مباراة بالدوري المصري، سجله خلالها هدفين وصنع مثلها.

عروض الاحتراف وسوتشي الروسي

في فبراير عام 2024 تلقى محمد حمدي عرضا من نادي سوتشي الروسي الذي كان يرغب في التعاقد معه.

بالفعل وافق نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي على احتراف محمد حمدي ولكن بشروط معينة.

الشريعي أبدى موافقته على انتقال محمد حمدي للنادي الروسي مجانا على سبيل الإعارة ولكن بشرط أن يشارك بنسبة 40% من المباريات بمتوسط لعب 25 دقيقة في كل مباراة.

الأمر الذي رفضه نادي سوتشي الروسي والذي كان يرغب في ضم اللاعب مقابل 100 ألف دولار. بواقع 50 ألف دولار تدفع بشكل فوري ومثلها بحسب نسبة مشاركة اللاعب.

بديل عطية الله

بعد فترة كشف الشريعي عن أن النادي الروسي كان يرغب في ضم محمد حمدي لتعويض رحيل الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله الذي انضم للأهلي قبل أسابيع.

اللاعب الذي يرسخ هوية إنبي

يحكي أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي في حوار سابق له مع FilGoal.com ويقول: "محمد حمدي هو اللاعب الذي يرسخ هوية نادي إنبي، لا نرغب في بيع محمد حمدي مقابل مبلغ مالي معين، ولكننا نهدف بيعه لأحد أندية أوروبا حتى يضع إنبي في الصورة أنه النادي الذي يمتلك قطاع ناشئين قوي يُخرج الكثير من المواهب في كرة القدم، وبعدها سنجني الكثير من الأموال من بيع اللاعبين لأندية أوروبا تباعا".

وبسؤاله عن هل سيتم بيع محمد حمدي في مصر رد قائلا: "لن يتم بيع محمد حمدي في مصر حتى لو وصل العرض إلى 50 مليون جنيه".

مفاوضات الأهلي

في شهر سبتمبر من عام 2023 الماضي كشف محمد إسماعيل مدير الكرة في نادي إنبي أن الأهلي كان يرغب في ضم محمد حمدي قبل بداية الموسم وأن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة للغاية وأن حمدي كان قريبا من التوقيع للقلعة الحمراء.

لكن في النهاية قرر إنبي تجديد تعاقد اللاعب والتخلي عن فكرة بيع محمد حمدي للأهلي.

ويقول محمد إسماعيل إن إنبي عرض على حمدي التجديد فوافق فورا وتخلى عن فكرة الانضمام للأهلي.

بعدها تعاقد نادي إنبي مع شركة إسبانية لتسويق اللاعب في أوروبا رفقة زميله أحمد نادر حواش.

وبخلاف اهتمام الأهلي والزمالك بضم حمدي، جذب اللاعب أيضا اهتمام نادي بيراميدز الذي استفسر عن إمكانية ضمه من إنبي.

منتخب الشباب

كان محمد حمدي واحدا من أفراد منتخب مصر للشباب الذي خاض بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة التي أقيمت في مصر العام الماضي.

وودع منتخب مصر البطولة من دور المجموعات.

المنتخب الأولمبي

بعدها أصبح محمد حمدي واحدا من اللاعبين المتواجدين باستمرار مع منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

وانضم محمد حمدي لقائمة منتخب مصر الأولمبي في كأس الأمم تحت 23 سنة في المغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس، لكنه لم يشارك في أي مباراة.

بعدها شارك في 8 مباريات ودية لمنتخب مصر الأولمبي سجل خلالها هدفا.

وانضم محمد حمدي لقائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس لكنه كان ضمن اللاعبين الاحتياطيين.

وشارك محمد حمدي في المباراة الأولى لمنتخب مصر ضد أوزبكستان ولعب كبديل في الشوط الثاني. ودخل قائمة المباراة بسبب إصابة أحمد نبيل "كوكا".

كما شارك في آخر مباراة لمنتخب مصر في أولمبياد باريس ضد المغرب والتي خسرها الفراعنة 6-صفر في تحديد صاحب المركز الثالث، ودخل قائمة اللقاء بدلا من أحمد عيد الذي تعرض للإصابة.

المنتخب الأول

انضم محمد حمدي لصفوف منتخب مصر الأول مرة واحدة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا سبتمبر من عام 2023 الماضي.

ولم يشارك حمدي في المباراة الأولى الودية ضد جنوب السودان، لكنه شارك في المباراة الثانية ضد تونس والتي خسرها الفراعنة 3-1 في ملعب الدفاع الجوي.

ودخل حمدي المباراة في آخر ربع ساعة، والفرصة أتيحت له للمشاركة بسبب خروج لاعبي الأهلي من معسكر المنتخب بعد المباراة الأولى بسبب الارتباطات الإفريقية.