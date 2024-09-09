مدرب بوتسوانا يكشف لـ في الجول موعد تحرك طائرة المنتخب من موريتانيا

كشف محمد محسن أبو جريشة المدرب المساعد لمنتخب بوتسوانا عن موعد تحرك طائرة الفريق من موريتانيا.

وقال أبو جريشة في تصريحات لـ FilGoal.com: "نتواجد حاليا في الفندق وسنتحرك للمطار بعد نصف ساعة من الآن متجهين إلى بوتسوانا والطائرة ستقلع في الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة على ان يكون الوصول في العاشرة صباحا".

وتابع "تعديل المباراة الساعة ٦ بتوقيت بوتسوانا فرصة جيدة لنا أفضل من إقامتها الساعة ٣ ونسعى للظهور الجيد رغم المعاناة في التأخر في العودة".

ولا تزال بعثة منتخب بوتسوانا عالقة في نواكشوط عاصمة موريتانيا عقب المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في الجولة الافتتاحية من تصفيات أمم إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديل موعد المباراة لتقام في السابعة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من الرابعة بسبب عدم وصول بوتسوانا.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى بوتسوانا مساء أمس الأحد استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وكان من المقرر أن تستضيف بوتسوانا منتخب مصر في تمام الرابعة عصر غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية.

وأصدر الاتحاد البوتسواني لكرة القدم بيانا رسميا لشرح تطورات الموقف بجانب مخاطبته رسميا لـ كاف من أجل تأجيل مواجهة مصر.

وطلب الاتحاد البوتسواني إقامة مواجهة مصر مساء غدا الثلاثاء بدلا من إقامتها عصرا.

وكشف الاتحاد البوتسواني عن تحرك بعثة منتخبهم من موريتانيا في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل (فجر الثلاثاء) على أن تصل بوتسوانا في العاشرة صباح الغد.

وبذلك ستصل بعثة منتخب بوتسوانا إلى بلادها قبل مواجهة مصر بست ساعات فقط.

وخسر منتخب بوتسوانا يوم السبت، من موريتانيا بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ماذا حدث؟

لا تزال بعثة منتخب بوتسوانا منافس منتخب مصر المقبل في تصفيات أمم إفريقيا عالقة في نواكشوط عاصمة موريتانيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بعثة بوتسوانا خاضت حصة تدريبية أمس الأحد في ملعب شيخا بيديا في موريتانيا بعد تعذر عودتهم للبلاد لمواجهة منتخب مصر.

والسبب هو؟ عدم عودة الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق لموريتانيا من أجل إعادته لبوتسوانا لخوض المباراة الثانية.

واستفسرت البعثة البوتسوانية على الرحلات إلى البلاد تمهيدا للعودة للقاء مصر.

وجاء بيان الاتحاد البوتسواني لكرة القدم كالآتي:

"يرغب الاتحاد البوتسواني لكرة القدم إبلاغ الجماهير وجميع أصحاب المصلحة بشأن المشاكل اللوجيستية التي تعرضت لها البعثة خلال رحلة العودة من موريتانيا، كان من المقرر أن نصل منتصف ليل أمس الأحد لكن واجهنا أمور غير متوقعة أثرت على خطة السفر".

"من المتوقع أن تغادر بعثة الفريق الساعة 10:30 بتوقيت موريتانيا (1:30 منتصف الليل بتوقيت مصر)، والوصل إلى بوتسوانا في تمام التاسعة صباحا بتوقيت بوتسوانا (10 صباحا بتوقيت مصر)، وبالرغم من ذلك التأخير نريد إعلام المشجعين أن الفريق لا يزال في حالة معنوية مرتفعة لتقديم أفضل أداء لهم".

"ولا يزال موعد مواجهة منتخب مصر في الثالثة عصرا بتوقيت بوتسوانا (الرابعة بتوقيت مصر)، ورغم ذلك وبأخذ عين الاعتبار تأخر اللاعبين في العودة، خاطبنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل المباراة حتى المساء وننتظر ردهم وسوف نخطركم في أقرب وقت ممكن".

"يقدر الاتحاد البوتسواني دعم المشجعين، ونسعى لتجهيز الفريق بأفضل طريقة ممكنة من أجل المباراة الحاسمة، نشكر الجميع على الدعم المستمر".

ومن المقرر أن يحل المنتخب المصري يوم الثلاثاء المقبل في الرابعة عصرا ضيفا على بوتسوانا في ثاني جولات التصفيات.

ويترأس بعثة منتخب مصر، إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

واستغرقت رحلة السفر من مطار القاهرة إلى بوتسوانا ما يقارب من 9 ساعات.

وكان منتخب مصر قد تغلب على كاب فيردي في الجولة الافتتاحية بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل الأهداف كل من رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.