إصابة أشرف داري مع المغرب

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 22:15

كتب : FilGoal

الأهلي

تعرض أشرف داري مدافع الأهلي للإصابة مع منتخب المغرب.

وكان أشرف داري ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب ضد ليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

قبل أن يتعرض داري للإصابة أثناء الإحماء ويخرج من التشكيل الأساسي ويشارك بدلا منه يونس عبد الحميد.

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - كولر يخصص فقرات خططية للاعبين قبل مواجهة جور ماهيا أرقام قمصان لاعبي الأهلي الجدد.. يوسف أيمن برقم متولي والساعي بـ 23 خبر في الجول – رضا الحنفي مترجما لمارسل كولر في الأهلي

وكان منتخب المغرب فاز في المباراة الأولى على الجابون بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب أغادير.

ولم يشارك أشرف داري في المباراة الأولى وظل على مقاعد البدلاء.

وانضم أشرف داري لصفوف الأهلي قادما من نادي بريست الفرنسي.

ويتصدر المغرب مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى بالمركز الثاني.

وتقام كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، لذلك فإن أسود أطلس ضمنوا التأهل دون النظر لنتائج التصفيات.

الأهلي أشرف داري منتخب المغرب
نرشح لكم
خبر في الجول - كهربا يتغيب عن مران الأهلي ويبلغ الجهاز الفني بالسبب.. وموقفه من العقوبة رئيس اتحاد بوتسوانا: وصلنا لحل وسط مع منتخب مصر.. ولم لا نفوز بالمباراة الكشف عن قميص غزل المحلة لموسم 2024/2025 كاف يخطر منتخب مصر بتعديل موعد مباراة بوتسوانا خبر في الجول – الزمالك يفاوض زد للتعاقد مع محمد إسماعيل مران الأهلي - كولر يخصص فقرات خططية للاعبين قبل مواجهة جور ماهيا صفقات الزمالك - محمد حمدي.. سادس محمد حمدي الذي كان سيعوض عطية الله أرقام قمصان لاعبي الأهلي الجدد.. يوسف أيمن برقم متولي والساعي بـ 23
أخر الأخبار
خبر في الجول - كهربا يتغيب عن مران الأهلي ويبلغ الجهاز الفني بالسبب.. وموقفه من العقوبة 8 دقيقة | الدوري المصري
رئيس اتحاد بوتسوانا: وصلنا لحل وسط مع منتخب مصر.. ولم لا نفوز بالمباراة 8 دقيقة | منتخب مصر
الكشف عن قميص غزل المحلة لموسم 2024/2025 19 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بوتسوانا يكشف لـ في الجول موعد تحرك طائرة المنتخب من موريتانيا ساعة | الكرة الإفريقية
إصابة أشرف داري مع المغرب ساعة | الكرة المصرية
كاف يخطر منتخب مصر بتعديل موعد مباراة بوتسوانا ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول – الزمالك يفاوض زد للتعاقد مع محمد إسماعيل 2 ساعة | ميركاتو
مران الأهلي - كولر يخصص فقرات خططية للاعبين قبل مواجهة جور ماهيا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح