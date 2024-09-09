إصابة أشرف داري مع المغرب
الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 22:15
كتب : FilGoal
تعرض أشرف داري مدافع الأهلي للإصابة مع منتخب المغرب.
وكان أشرف داري ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب ضد ليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا 2025.
قبل أن يتعرض داري للإصابة أثناء الإحماء ويخرج من التشكيل الأساسي ويشارك بدلا منه يونس عبد الحميد.
وكان منتخب المغرب فاز في المباراة الأولى على الجابون بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب أغادير.
ولم يشارك أشرف داري في المباراة الأولى وظل على مقاعد البدلاء.
وانضم أشرف داري لصفوف الأهلي قادما من نادي بريست الفرنسي.
ويتصدر المغرب مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى بالمركز الثاني.
وتقام كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، لذلك فإن أسود أطلس ضمنوا التأهل دون النظر لنتائج التصفيات.
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