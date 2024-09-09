مران منتخب مصر - جمل فنية استعدادا لمواجهة بوتسوانا

اختتم منتخب مصر بقيادة حسام حسن تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة منتخب بوتسوانا.

ويلعب منتخب مصر ضد بوتسوانا في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي ستقام بالمغرب.

وشهد المران إحماءات بدنية في بداية المران ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران وتسديد على المرمى، تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر .

وحضر مران منتخب مصر إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة.

واستغرقت رحلة السفر من مطار القاهرة إلى بوتسوانا ما يقارب من 9 ساعات.

وكان منتخب مصر قد تغلب على كاب فيردي في الجولة الافتتاحية بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل الأهداف كل من رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.