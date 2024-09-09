طريق ستراندبيرج مفتوح؟ هاتاي سبور يعلن ضم فينسنت أبو بكر

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 20:01

كتب : FilGoal

هدف أبو بكر أمام البرازيل

أعلن نادي هاتاي سبور التركي رسميا عن تعاقده مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر قادما من بشكتاش.

وكان فينسنت أبو بكر ضمن أبرز المرشحين لتدعيم صفوف هاتاي سبور الذي يسعى للتخلص من أحد لاعبيه الأجانب لإتمام الصفقة.

وانتشرت تقارير تركية عن رحيل المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرج عن فريق هاتاي سبور وربط اسمه بالانتقال إلى الأهلي المصري.

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وكشفت قناة A spor التركية وفقا لمصادرها عن إتمام نادي هاتاي سبور اتفاقه مع فينسنت أبو بكر.

وكان وكيل كارلوس ستراندبيرج قد كشف لـ FilGoal.com حقيقة الضغط على لاعبه للرحيل من أجل ضم أبو بكر.(المزيد من التفاصيل)

من هو كارلوس ستراندبيرج الذي ارتبط اسمه بالأهلي

السويدي صاحب الـ 28 عاما وُلد لأب سويدي وأم برتغالية من أصول موزمبيقية.

ويلعب كارلوس بقميص هاتاي منذ بداية الموسم الماضي إذ خاض 40 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا.

وسجل هدف إبقاء الفريق وسط الكبار لموسم آخر بفضل هدفه ضد ريزاسبورفي الجولة الأخيرة.

وفي الموسم الجاري خاض 4 مباريات مع الفريق وسجل خلالها هدفين جاءا ضد أنطاليا سبور في الدوري التركي.

ويمتلك عدة تجارب عربية، فارتدى قميص الحزم وأبها في السعودية، كما لعب للسيلية القطري الذي حقق معه لقب كأس قطر 2021-22.

Hatayspor İsveçli golcü Carlos Strandberg'i transfer etti - Son Dakika Haberleri

وبدأ كارلوس مسيرته مع نادي هاكن السويدي وارتدى قميص لمدة موسمين ثم انتقل لصفوف سسكا موسكو الروسي.

وخلال مشواره مع سسكا موسكو أعير مرتين الأولى لفريق ياكتينبيرج الروسي والثاني لأيك السويدي.

وفي موسم 2016-17 انضم لصفوف كلوب بروج البلجيكي ثم أعير لـ ويسترلو البلجيكي في الموسم ذاته.

وعاد للسويد مجددا وانضم لمالمو وخاض بقميصه 3 مواسم فاز خلالها بلقب الدوري، قبل أن يبدأ مشواره في الخليج بالسعودية وقطر ويحط الرحال في تركيا.

وسبق أن ارتدى قميص منتخب السويد في كأس العالم تحت 17 عاما، واحتل المركز الثالث.

كما يعد أفضل هداف لمنتخب الشباب السويدي برصيد 13 هدفا بالتساوي مع أولا تيفوينين.

Carlos Strandberg (SWE) :: Photos :: soccerzz.com

ولم يلعب للمنتخب الأول، ويمكنه اللعب لمنتخب موزمبيق بسبب أصوله.

يذكر أن الأهلي يمتلك 6 لاعبين محترفين في صفوفه حتى الآن: المغربيان يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم والتونسي علي معلول والجزائري أحمد قندوسي والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وكان FilGoal.com قد علم باتفاق الأهلي مع قندوسي بإعارته لمدة موسم آخر لنادي سيراميكا كليوباترا.

بينما من المتوقع خروج علي معلول لقائمة الانتظار حتى يناير المقبل لحين تعافيه من الإصابة وهو ما يفسح المجال للأهلي لضم أجنبي آخر.

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