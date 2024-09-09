تصفيات أمم إفريقيا – بهدف لم يسجله ماني بأمر محمد معروف.. السنغال تتجاوز التعثر وتهزم بوروندي

حقق منتخب السنغال الفوز بوروندي بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وسجل إسماعيلا سار هدف السنغال الوحيد في المباراة.

وقاد المباراة الحكم المصري محمد معروف.

واحتسب معروف ركلة جزاء للسنغال في الدقيقة 71 حصل عليها ساديو ماني.

ماني أراد تسديد ركلة الجزاء ولكن معروف قرر خروجه من أرض الملعب لتلقيه العلاج بعد نزول الجهاز الطبي لعلاجه بعد حصوله على الركلة.

وسجل سار ركلة الجزاء بنجاح ليدون هدف الفوز لفريقه.

الفوز رفع رصيد السنغال للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة، بينما توقف منتخب بوروندي عند النقطة الثالثة.

ويأتي في المركز الثالث بوركينا فاسو نقطة واحدة بينما يحتل مالاوي المركز الأخير بدون نقاط.

ويلعب بوركينا فاسو مع مالاوي غدا في الجولة الثانية.

وسيلعب منتخب السنغال مباراته المقبلة يوم الإثنين 7 أكتوبر مع مالاوي، بينما يلتقي بوركينا فاسو مع بوروندي بنفس اليوم.