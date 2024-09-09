تقارير: أنتوني يقترب من الانتقال إلى فنربخشة بعد مشاركته دقيقة واحدة

اقترب البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد، من الانتقال إلى نادي فنربخشة التركي، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخرج أنتوني من حسابات إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، منذ بداية الموسم إذ شارك في دقيقة واحدة من إجمالي 3 مباريات خاضها الفريق حتى الآن.

ويعاني انتوني صاحب الـ24 عاما، من فترة صعبة في مسيرته المهنية منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد قادما من أياكس صيف 2022، في صفقة قدرت بـ86 مليون جنيه أسترليني.

ونشرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن أنتوني ارتبط اسمه طوال فترة الانتقالات الصيفية بالانتقال لتجربة جديدة، وسط اهتمام من ناديه السابق أياكس الهولندي، إلى جانب فرق إسبانية وفرنسية وسعودية.

ووفقا لصحيفة صن الإنجليزية، برز اسم فنربخشة التركي، بقيادة جوزيه مورينيو، للفوز بخدمات اللاعب.

ونشرت الصحيفة أن أنتوني أبلغ يونايتد برغبته في الرحيل، مع استعداد النادي لتقديم التسهيلات اللازمة لإتمام الصفقة.

وتستمر الانتقالات في تركيا حتى يوم الجمعة 13 سبتمبر.

ويرتبط أنتوني بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى 2027، ويتقاضى راتبا أسبوعيا 200 ألف جنيه أسترليني.

وسينضم أنتوني للعب بجوار مواطنه السابق في يونايتد فريد، وسيواجه مانشستر يونايتد في الدور الأول من بطولة الدوري الأوروبي يوم 24 أكتوبر.

وانضم أنتوني إلى صفوف مانشستر يونايتد بناء على طلب إريك تيك هاج مدربه السابق في أياكس.

وسجل أنتوني 11 هدفا فقط في 83 مباراة مع يونايتد، 5 أهداف منهم جاءت في الدوري الإنجليزي.

ولا يعتمد تين هاج على أنتوني، حيث يتواجد خلف خلف ماركوس راشفورد وأليخاندرو جارناتشو وأماد ديالو في ترتيب اللاعبين.