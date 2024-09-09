كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع فادي فريد

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 18:06

كتب : FilGoal

هدف فادي فريد لـ سموحة ضد فاركو

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع فادي فريد لاعب سموحة.

فادي فريد

النادي : الاتحاد السكندري

سموحة
الاتحاد السكندري

ووقع فريد مع الاتحاد لمدة 3 مواسم مقبلين.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن موافقة سموحة على انتقال اللاعب للاتحاد السكندري (طالع التفاصيل).

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وكلفت الصفقة نادي الاتحاد السكندري 6 ملايين جنيه حصل عليها سموحة.

فادي فريد البالغ من العمر 27 عاما انضم الموسم الماضي لصفوف سموحة قادما من البنك الأهلي.

ولعب مع سموحة 32 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن تعيين القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو كمدرب للفري في الموسم المقبل.

وأصبح فريق سادس صفقات الاتحاد حتى الآن بعد ضم كل من هشام عادل من مودرن سبورت وأحمد الشيمي من المقاولون العرب وحامد الجابري من حرس الحدود ومروان داوود من إنبي ومحمود متولي من الأهلي.

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في الموسم الماضي بالمركز الـ 11.

فادي فريد الاتحاد السكندري سموحة
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