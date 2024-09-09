بسبب وصوله قبل 6 ساعات فقط.. منتخب بوتسوانا يطلب تأجيل مواجهة مصر

خاطب الاتحاد البوتسواني لكرة القدم نظيره الاتحاد الإفريقي (كاف) من أجل تأجيل المواجهة المنتظرة أمام منتخب مصر.

ولا تزال بعثة منتخب بوتسوانا عالقة في نواكشوط عاصمة موريتانيا عقب المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في الجولة الافتتاحية من تصفيات أمم إفريقيا.

وكان من المقرر أن تستضيف بوتسوانا منتخب مصر في تمام الرابعة عصر غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية.

وأصدر الاتحاد البوتسواني لكرة القدم بيانا رسميا لشرح تطورات الموقف بجانب مخاطبته رسميا لـ كاف من أجل تأجيل مواجهة مصر.

وطلب الاتحاد البوتسواني إقامة مواجهة مصر مساء غدا الثلاثاء بدلا من إقامتها عصرا.

وكشف الاتحاد البوتسواني عن تحرك بعثة منتخبهم من موريتانيا في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل (فجر الثلاثاء) على أن تصل بوتسوانا في العاشرة صباح الغد.

وبذلك تكون تصل بعثة منتخب بوتسوانا إلى بلادها قبل مواجهة مصر بست ساعات فقط.

وخسر منتخب بوتسوانا يوم السبت، من موريتانيا بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى بوتسوانا استعدادا لمواجهة منتخبها يوم الثلاثاء.

وتستغرق رحلة السفر من مطار القاهرة إلى بوتسوانا ما يقارب من 9 ساعات.

وجاء بيان الاتحاد البوتسواني لكرة القدم كالآتي:

"يرغب الاتحاد البوتسواني لكرة القدم إبلاغ الجماهير وجميع أصحاب المصلحة بشأن المشاكل اللوجيستية التي تعرضت لها البعثة خلال رحلة العودة من موريتانيا، كان من المقرر أن نصل منتصف ليل أمس الأحد لكن واجهنا أمور غير متوقعة أثرت على خطة السفر".

"من المتوقع أن تغادر بعثة الفريق الساعة 10:30 بتوقيت موريتانيا (1:30 منتصف الليل بتوقيت مصر)، والوصل إلى بوتسوانا في تمام التاسعة صباحا بتوقيت بوتسوانا (10 صباحا بتوقيت مصر)، وبالرغم من ذلك التأخير نريد إعلام المشجعين أن الفريق لا يزال في حالة معنوية مرتفعة لتقديم أفضل أداء لهم".

"ولا يزال موعد مواجهة منتخب مصر في الثالثة عصرا بتوقيت بوتسوانا (الرابعة بتوقيت مصر)، ورغم ذلك وبأخذ عين الاعتبار تأخر اللاعبين في العودة، خاطبنا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل المباراة حتى المساء وننتظر ردهم وسوف نخطركم في أقرب وقت ممكن".

"يقدر الاتحاد البوتسواني دعم المشجعين، ونسعى لتجهيز الفريق بأفضل طريقة ممكنة من أجل المباراة الحاسمة، نشكر الجميع على الدعم المستمر".

ماذا حدث؟

لا تزال بعثة منتخب بوتسوانا منافس منتخب مصر المقبل في تصفيات أمم إفريقيا عالقة في نواكشوط عاصمة موريتانيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بعثة بوتسوانا خاضت حصة تدريبية أمس الأحد في ملعب شيخا بيديا في موريتانيا بعد تعذر عودتهم للبلاد لمواجهة منتخب مصر.

والسبب هو؟ عدم عودة الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق لموريتانيا من أجل إعادته لبوتسوانا لخوض المباراة الثانية.

واستفسرت البعثة البوتسوانية على الرحلات إلى البلاد تمهيدا للعودة للقاء مصر.

ومن المقرر أن يحل المنتخب المصري يوم الثلاثاء المقبل في الرابعة عصرا ضيفا على بوتسوانا في ثاني جولات التصفيات.

ويترأس بعثة منتخب مصر، إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكان منتخب مصر قد تغلب على كاب فيردي في الجولة الافتتاحية بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل الأهداف كل من رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.

وسبق أن كشف محمد محسن أبو جريشة المدرب العام لمنتخب بوتسوانا ونجم الإسماعيلي السابق عن قصة توليه للمنصب في الجهاز الفني لمنافس مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وقال أبو جريشة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "انضممت للجهاز الفني لمنتخب بوتسوانا في 27 أغسطس خلال معسكر في ليبيا".

وأضاف "علاقتي مع ديدييه جوميز المدير الفني بدأت منذ 4 سنوات خلال عملي في الإسماعيلي، وعملنا معا في دوري يلو بالسعودية أيضا".

وأوضح "منتخب بوتسوانا حديث النشأة وقدم مباراة جيدة أمام موريتانيا، ولكننا تلقينا هدفا في الدقيقة 80. نلعب على الإمكانيات المتاحة ونسعى للتطوير".

وتابع "مباراة مصر صعبة بالتأكيد نظرا لفارق الإمكانيات، ونظرا لأننا لعبنا يوم السبت ثم نلعب مباراة مصر يوم الثلاثاء، ولذلك نعاني من ضيق الوقت".

واختتم "مصر قدمت أداء جيدا أمام كاب فيردي، ولديها أفضل النجوم في إفريقيا، ومنتخب بوتسوانا يسعى لتقديم أداء جيد".