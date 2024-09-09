مواعيد مباريات الإثنين 9 سبتمبر 2024.. تصفيات أمم إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية

تستأنف مباريات التوقف الدولي الجاري بعدد من مواجهات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2024.

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تصفيات أمم إفريقيا

يحل منتخب السنغال ضيفا على بوروندي ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا.

بينما يستضيف منتخب النيجر نظيره الغاني في تمام السابعة مساء.

ويلعب منتخب المغرب أمام ليسوتو في تمام التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أما في تمام العاشرة مساء فيحل منتخب السودان ضيفا على أنجولا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5.

دوري الأمم الأوروبية

يلعب منتخب فرنسا أمام بلجيكا ضمن منافسات الجولة الثانية من المستوى الأول.

وكان منتخب فرنسا قد خسر الجولة الافتتاحية أمام منتخب إيطاليا.

بينما حقق منتخب بلجيكا الفوز بالجولة الافتتاحية ليتقاسم الصدارة مع إيطاليا.