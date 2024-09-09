تصفيات أمم إفريقيا - وصول بعثة منتخب مصر إلى بوتسوانا
الإثنين، 09 سبتمبر 2024 - 02:00
كتب : FilGoal
وصلت بعثة منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن إلى بوتسوانا في رحلة استغرقت ٩ ساعات.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوستوانا في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل 9 سبتمبر.
وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.
ويرافق بعثة منتخب مصر إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة.
وافتتح المنتخب مشواره بالفوز على كاب فيردي 3-0 في القاهرة.
موعد مباراة منتخب مصر والقنوات الناقلة
يلعب منتخب مصر ضد بوتسوانا يوم الثلاثاء 10 سبتمبر.
وتنطلق المباراة في الرابعة عصرا.
وتقام على استاد أوبيد إيتاني شيلومي.
وتذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports.
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