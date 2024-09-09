طعيمة: كنت سأصبح أساسيا مع الأهلي في هذه الحالة.. ولم أكن أتخيل الرحيل

كشف أحمد طعيمة ناشئ الأهلي السابق عن سبب رحيله وخطواته المستقبلية.

وقال طعيمة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "أبحث عن خطوة تقربني من الاحتراف الخارجي".

وأضاف "بدأت حياتي الكروية في اليونان وعدت إلى مصر بسبب جائحة كورونا، ولا يوجد فرق بين الأهلي واللعب في اليونان".

وأوضح "أجيد التمرير بين الخطوط كوني تدربت عليه في اليونان، وأعتقد أني كنت سأصبح لاعبا أساسيا في الأهلي إذا استمريت في التدريبات مع الفريق الأول".

وواصل "وجدت دعما من محمد مجدي أفشة وكهربا وعمر كمال. هذا الثلاثي كان الأكثر ثقة في موهبتي".

وتابع "لم أكن أتخيل الرحيل عن الأهلي في هذا التوقيت، ورفضت توقيع عقد ثلاثي مع الأهلي لرغبتي في الاحتراف".

وأكمل "أبحث عن ناد أضمن من خلاله المشاركة بصفة أساسية".

وعن نفسه قال: "أشبه سيرجيو بوسكيتس نجم إسبانيا في طريقة اللعب والشكل".

وواصل "مصر تمتلك ناشئين مميزين مثل الإسباني لامين يامال لكن ينقصهم الثقة فقط. عمر خضر لاعب أستون فيلا الانجليزي الحالي لا يقل عنه".

واختتم "أحلم بالعودة لصفوف الأهلي مرة أخرى ولكن هدفي حاليا الاحتراف، وأمتلك عروضا عديدة ولكني سأختار الفريق الذي ستكون نسبة مشاركتي معه أكبر".