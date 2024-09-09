تركي آل الشيخ يكشف تطورات السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

أوضح تري آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية تفاصيل الاستعدادات لاستضافة كأس السوبر الإفريقي الذي يجمع الأهلي والزمالك.

ويلتقي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك بطل الكونفدرالية في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري.

تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عبر MBC مصر: "الاستعدادات تسير على قدم وساق".

وأضاف "مخرج نهائي الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا سيتولى إخراج مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك".

وأضاف "تجهيزات في التحليل بضيوف مميزين، وكذلك للفريقين".

وأوضح "تم بيع التذاكر، إدارة الأهلي حصلت على 1500 تذكرة وكذلك نفس العدد لإدارة الزمالك".

وأردف "هناك نظام حجز التذاكر وتم تلبية مطالب الفريقين، نحن هنا لا نفرق بين الأهلي والزمالك".

وواصل "الأهم أن يليق الكأس بفريقين عريقين ليس فقط على مستوى إفريقيا بل العالم".

وأتم "سنعقد مؤتمرا في لندن مع رئيس الاتحاد الإفريقي يوم 17 سبتمبر الجاري".

وتم طرح التذاكر لجماهير الفريقين يوم الخميس الماضي، وسرعان ما نفدت.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا معقل الهلال لقاء السوبر بين القطبين، وستكون تلك هي المباراة الأولى بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.