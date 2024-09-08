كما انفرد في الجول - الاتحاد السكندري يضم محمود متولي

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع محمود متولي مدافع الأهلي.

وكشف الاتحاد السكندري عن التعاقد مع متولي لمدة موسمين.

وتعاقد الاتحاد حتى الآن ضم 4 لاعبين وهم هشام عادل من مودرن سبورت وأحمد الشيمي من المقاولون العرب وحامد الجابري من حرس الحدود ومروان داوود من إنبي.

وقرر الاتحاد السكندري تعيين القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وانفرد FilGoal.com في وقت سابق بخبر اتفاق الاتحاد السكندري على ضم متولي من الأهلي لمدة موسمين.

وكان متولي البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف الأهلي في عام 2019 قادما من الإسماعيلي.

وخاض متولي الموسم الجاري 5 مباريات بقميص الأهلي في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

إجمالا خاض متولي منذ انضمامه للأهلي في 2019، 59 مباراة في جميع المسابقات سجل 2 وصنع 1.

وحقق متولي مع الأهلي 11 لقبا منذ انضمامه قادما من الإسماعيلي.