كما انفرد في الجول - الاتحاد السكندري يضم محمود متولي

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 22:33

كتب : هاني العوضي عمرو نبيل

محمود متولي مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع محمود متولي مدافع الأهلي.

وكشف الاتحاد السكندري عن التعاقد مع متولي لمدة موسمين.

وتعاقد الاتحاد حتى الآن ضم 4 لاعبين وهم هشام عادل من مودرن سبورت وأحمد الشيمي من المقاولون العرب وحامد الجابري من حرس الحدود ومروان داوود من إنبي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - سموحة يوافق على انتقال فادي فريد لـ الاتحاد.. وإعارة حكم لـ المحلة بابافاسيليو: هذا ما ينقص الاتحاد في سوق الانتقالات سلة - الاتحاد يتعاقد مع ياسين عبد الوهاب لاعب الزمالك السابق

وقرر الاتحاد السكندري تعيين القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وانفرد FilGoal.com في وقت سابق بخبر اتفاق الاتحاد السكندري على ضم متولي من الأهلي لمدة موسمين.

وكان متولي البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف الأهلي في عام 2019 قادما من الإسماعيلي.

وخاض متولي الموسم الجاري 5 مباريات بقميص الأهلي في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

إجمالا خاض متولي منذ انضمامه للأهلي في 2019، 59 مباراة في جميع المسابقات سجل 2 وصنع 1.

وحقق متولي مع الأهلي 11 لقبا منذ انضمامه قادما من الإسماعيلي.

محمود متولي الأهلي الاتحاد السكندري
نرشح لكم
خبر في الجول - المصري يستهدف ضم خالد صبحي والقرموطي من سيراميكا كليوباترا خبر في الجول – المصري يتمم اتفاقه لضم سامادو لاعب منتخب بينين خبر في الجول - حُكم من فيفا ضد الزمالك بسبب أتشيمبونج.. ومُهلة للأبيض خبر في الجول - بسبب المشاركة والجاهزية.. كفة ميشالاك أرجح من بورو في الزمالك الونش وحمدي وعبد الشافي.. في الجول يكشف موقف مصابي الزمالك بعد صلاح.. النني يدخل نادي المائة مع منتخب مصر مران الزمالك - انتظام الثنائي الجديد.. وظهور سيف الجزيري خبر في الجول - معتز زدام يقترب من الدوري الجزائري
أخر الأخبار
صفقات الزمالك - كونراد ميشالاك زميل كوكا صاحب السرعة الخارقة 30 دقيقة | تقرير في الجول
مجموعة مصر - لينفرد الفراعنة بالصدارة.. كاب فيردي تهزم موريتانيا بثنائية ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر حسام حسن: ما ينتظرنا في المستقبل هو الأهم ولا يوجد مباريات سهلة في إفريقيا ساعة | منتخب مصر
دوري الأمم الأوروبية - هدف تاريخي في تعادل هولندا وألمانيا.. وليلة استثنائية لـ كين مع إنجلترا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - المصري يستهدف ضم خالد صبحي والقرموطي من سيراميكا كليوباترا ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – المصري يتمم اتفاقه لضم سامادو لاعب منتخب بينين 2 ساعة | الكرة المصرية
محمد هاني: لم نتأثر بتعديل موعد مباراة بوتسوانا.. وبعثنا رسالة لكل إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - أحمد عمر لـ في الجول: قرعة الاتحاد صعبة لكن البطل لا يهمه من يواجه 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح