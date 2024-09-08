بشرى لجماهير أرسنال عن إصابة كالافيوري

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 20:47

كتب : FilGoal

ريكاردو كالافيوري - إيطاليا - ألبانيا

تلقى أرسنال دفعة هامة للعودة بعد نهاية التوقف الدولي، بتأكد سلامة مدافعه الإيطالي ريكاردو كالافيوري.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن مصادر داخ لأرسنال أكدت أن إصابة كالافيوري ليست قوية على الإطلاق، وأن خروجه من معسكر إيطاليا كان إجراءً احترازيًا.

غادر ريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال معسكر منتخب إيطاليا بسبب الإصابة، حسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا.

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وأصيب كالافيوري في عضلة السمانة أمام فرنسا إثر سقوط عثمان ديمبيلي على قدمه من الخلف، خلال لقاء الفريقين بدوري الأمم الأوروبية.

وأفاد تقرير سكاي أن الجهاز الطبي لإيطاليا فضل عدم المخاطرة بكالافيوري، مما أدى إلى استبعاده من المعسكر.

لقاء فرنسا وإيطاليا بدوري الأمم الأوروبية شهد قلب الطليان الطاولة على فرنسا بعد التأخر بهدف إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل برادلي باركولا هدف فرنسا الوحيد، بينما أحرز فيديريكو ديماركو ودافيدي فراتيزي وجياكومو راسبادوري أهداف إيطاليا.

وانضم كالافيوري إلى أرسنال قادما من بولونيا في صيف العام الجاري.

ريكاردو كالافيوري إيطاليا أرسنال
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