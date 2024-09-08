اختيارات رونالدو: جيجز يهزم ألونسو وكروس.. ومبابي أفضل من بنزيمة

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 19:49

كتب : FilGoal

رونالدو

اختار كريستيانو رونالدو أسطورة منتخب البرتغال والنصر السعودي، كيليان مبابي نجم ريال مدريد الحالي أفضل من كريم بنزيمة زميله السابق في الملكي.

وخلال حلقة مع زميله السابق في مانشستر يونايتد ريو فيرديناند، لعب رونالدو معه لعبة من الأفضل، وذلك خلال البودكاست الخاص به والذي ينشره عبر قناته بموقع يوتيوب.

وبدأ ريو اللعبة مع رونالدو بسؤاله من الأفضل بين جاري نيفيل وبول سكولز، ليختار كريستيانو أن يكون سكون هو الأفضل والذي ظل الأفضل في اختياراته عدة مرات.

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كما فضل رونالدو أن يكون ريان جيجز الأفضل على 7 لاعبين، واختار أيضا مبابي أفضل من بنزيمة.

وإليكم اختيارات رونالدو كاملة بالترتيب خلال لعبة الأفضل الذي اختار في النهاية أن يفوز بها ريو فيرديناند متفوقا عليه بشكل مرح.

جاري نيفيل × بول سكولز (سكولز)

سكولز × سولشاير (سكولز)

سكولز × كارلوس تيفيز (سكولز)

سكولز × دافيد بيكام (بيكام)

بيكام × دي ماريا (بيكام)

بيكام × ريان جيجز (جيجز)

جيجز × سيرجيو راموس (جيجز)

جيجز × بيبي (جيجز)

جيجز × تشيتشاريتو (جيجز)

جيجز × مارسيلو (جيجز)

جيجز × تشابي ألونسو (جيجز)

جيجز × توني كروس (جيجز)

جيجز × بنزيمة (بنزيمة)

بنزيمة × مبابي (مبابي)

مبابي × ريو فيرديناند (ريو)

فيرديناند × كريستيانو رونالدو (ريو)

كريستيانو رونالدو مبابي كريم بنزيمة
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