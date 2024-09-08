الكونفدرالية – الزمالك يحدد موعد السفر إلى كينيا لمواجهة الشرطة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز سفر بعثة الأبيض إلى كينيا في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الخميس المقبل.

وذلك استعدادا لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع فريق الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

على أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة يوم 16 سبتمبر.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري.

ويحمل الزمالك لقب الكونفدرالية الإفريقية من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على نهضة بركان المغربي.