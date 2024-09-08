الكونفدرالية – الزمالك يحدد موعد السفر إلى كينيا لمواجهة الشرطة

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 18:48

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك ضد راية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز سفر بعثة الأبيض إلى كينيا في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم الخميس المقبل.

وذلك استعدادا لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع فريق الشرطة الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

أخبار متعلقة:
تقرير روماني: بوبيندزا قرر الذهاب إلى مصر لإكمال انتقاله إلى الزمالك "بعد توقيعه ووصول البطاقة الدولية".. الزمالك يرحب بصفقة بوبيندزا مصدر من الزمالك يرد عبر في الجول على تقارير اقتراب بوبيندزا من الدوري الروماني

على أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة يوم 16 سبتمبر.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء يوم 20 سبتمبر الجاري.

ويحمل الزمالك لقب الكونفدرالية الإفريقية من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على نهضة بركان المغربي.

الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
في ليلة مئوية صلاح والنني.. مصر تهزم بوتسوانا برباعية في تصفيات أمم إفريقيا انتهت تصفيات أمم إفريقيا - بوتسوانا (0)-(4) مصر.. فوز الفراعنة تشكيل مصر – خالد صبحي أساسي لأول مرة.. وأسامة فيصل يقود الهجوم ضد بوتسوانا الكومي: فوجئنا بتأجيل مباراة بوتسوانا قبل حل الأزمة.. وهذا كان موقف حسام حسن عضو لجنة مسابقات كاف: لست واثقا من إقامة الدوري الإفريقي في موعده تصفيات أمم إفريقيا - مابولولو يسجل في خسارة السودان أمام أنجولا تصفيات أمم إفريقيا - إصابة داري والإنقاذ من دياز.. المغرب يهزم ليسوتو بصعوبة مدرب بوتسوانا يكشف لـ في الجول موعد تحرك طائرة المنتخب من موريتانيا
أخر الأخبار
في الجول يكشف موقف مصابي الزمالك 11 دقيقة | الكرة المصرية
في ليلة مئوية صلاح والنني.. مصر تهزم بوتسوانا برباعية في تصفيات أمم إفريقيا 14 دقيقة | منتخب مصر
بعد صلاح.. النني يدخل نادي المائة مع منتخب مصر 20 دقيقة | منتخب مصر
في مباراته رقم 100.. صلاح يسجل هدفه الـ 56 ويقترب أكثر من حسام حسن 32 دقيقة | منتخب مصر
تريزيجيه يقتحم قائمة الـ 10 التاريخية في منتخب مصر 39 دقيقة | منتخب مصر
فرانكفورت يكشف آخر تطورات إصابة مرموش 42 دقيقة | منتخب مصر
كرة سلة - قرعة متوازنة للثلاثي المصري بالبطولة العربية.. وموقف صالة مجموعة الاتحاد 57 دقيقة | كرة سلة
تصفيات كأس العالم - سون يقود كوريا الجنوبية لفوز عسير على عُمان ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: "يا رب أرجع للجوهري".. ولست متغاضيا عن موقف عبد المنعم 2 أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة إمام عاشور.. وموعد عودته 4 مؤتمر حسام حسن: "كنت هتشرّح" لهذا السبب.. وتفضيل فتحي على حجازي وميزة مراقبة صلاح