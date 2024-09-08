فان دايك يتحدث عن إمكانية استمراره حتى كأس العالم 2026

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 17:07

كتب : FilGoal

هولندا - السنغال - فيرجيل فان دايك

تحدث فيرجيل فان دايك قائد ليفربول ومنتخب هولندا عن إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026 مع البرتقالي.

فان دايك الذي يبلغ من العمر 33 عاما أثار الشكوك حول استمراره مع الطواحين عقب يورو 2024.

وقال فان دايك في تصريحات لشبكة NOS: "أريد بالتأكيد الذهاب إلى كأس العالم 2026".

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وأضاف "أعرف نفسي جيدا، أنا قائد ليفربول، وأحد أعمدة الفريق، أحاول الحفاظ على ذلك".

وتابع "التوقعات بالنسبة لي عالية جدًا، وهذا أمر طبيعي. أنا القائد، أنا الرجل الكبير في ليفربول".

وأكمل "لقد أمضيت إجازة صيفية جيدة، وحللت ما سار على ما يرام وما لم يسر على ما يرام".

وينتهي عقد فان دايك مع ليفربول في صيف 2025.

قبل أيام، قال الهولندي عبر شبكة سكاي سبورتس: "أنا هادئ جدا، مهما يحدث في المستقبل فأن أنفيلد له مكانة خاصة في قلبي".

وأضاف "ما يهمني حاليا هو أنني أريد أن ألعب أفضل موسم ممكن".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا هادئ حول مهما يحدث في الموسم، سنرى".

فيرجيل فان دايك هولندا كأس العالم 2026 ليفربول
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