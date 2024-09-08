رغم وصول بطاقته الدولية إلى الزمالك.. تقرير روماني يكشف عن عرض لـ بوبيندزا

الأحد، 08 سبتمبر 2024 - 12:06

كتب : FilGoal

أرون بوبيندزا

وصلت بطاقة الجابوني أرون بوبيندزا إلى نادي الزمالك، وبالرغم من ذلك لا تزال تقارير تربط اسمه بعروض أجنبية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك اتفق مع بوبيندزا لضمه لثلاث سنوات بعد فسخ تعاقده مع نادي سينسيناتي الأمريكي.

وكان الزمالك قد أعلن وصول بطاقة اللاعب الدولية يوم الجمعة الماضي.

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وكشف الصحفي الروماني سورين تشيرياك عبر حسابه الرسمي تقديم رابيد بوخارست عرضا رسميا لضم أرون بوبيندا.

وأشار الصحفي الروماني إلى أن ماريوس سوموديكا المدير الفني لرابيد بوخارست واثقا من توقيع بوبيندزا للنادي الروماني.

وأوضح أن ماريوس سوموديكا سبق له التدريب في السعودية مع فريقي الشباب والرائد.

ويعارض وكيل اللاعب في أوروبا فكرة انضمامه إلى الزمالك بسبب مخاوف بشأن الجدية لدفع المستحقات المالية.

وكشف سورين تشيرياك أن رابيد بوخارست لن يعرض نفس القيمة المالية لكنه سيدفع مبلغا كبيرا ليكون الراتب الأعلى في رومانيا.

ويؤكد تشيرياك أن الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة في مستقبل اللاعب بسبب ثقة الزمالك أيضا في انتقال اللاعب للفريق الأبيض.

اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف.

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