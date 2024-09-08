مواعيد مباريات الأحد 8 سبتمبر 2024.. تونس ضد جامبيا ومواجهات أوروبية

تستأنف مباريات فترة التوقف الدولي الجارية بعدد من المباريات المختلفة ليوم الأحد 8 سبتمبر 2024.

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تصفيات أمم إفريقيا

يحل منتخب تونس ضيفا على جامبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

دوري الأمم الأوروبية

يحل منتخب إسبانيا ضيفا على سويسرا ضمن منافسات الجولة الثانية للمستوى الأول.

ويقام اللقاء في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف منتخب البرتغال نظيره أسكتلندا في نفس التوقيت.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويواجه منتخب كرواتيا نظيره بولندا في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.