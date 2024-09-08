أبو جريشة "مدرب بوتسوانا" لـ في الجول: نعاني من ضيق الوقت.. وهذه قصة انضمامي إليهم

كشف محمد محسن أبو جريشة المدرب العام لمنتخب بوتسوانا ونجم الإسماعيلي السابق عن قصة توليه للمنصب في الجهاز الفني لمنافس مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وقال أبو جريشة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "انضممت للجهاز الفني لمنتخب بوتسوانا في 27 أغسطس خلال معسكر في ليبيا".

وأضاف "علاقتي مع ديدييه جوميز المدير الفني بدأت منذ 4 سنوات خلال عملي في الإسماعيلي، وعملنا معا في دوري يلو بالسعودية أيضا".

وأوضح "منتخب بوتسوانا حديث النشأة وقدم مباراة جيدة أمام موريتانيا، ولكننا تلقينا هدفا في الدقيقة 80. نلعب على الإمكانيات المتاحة ونسعى للتطوير".

وتابع "مباراة مصر صعبة بالتأكيد نظرا لفارق الإمكانيات، ونظرا لأننا لعبنا يوم السبت ثم نلعب مباراة مصر يوم الثلاثاء، ولذلك نعاني من ضيق الوقت".

واختتم "مصر قدمت أداء جيدا أمام كاب فيردي، ولديها أفضل النجوم في إفريقيا، ومنتخب بوتسوانا يسعى لتقديم أداء جيد".

ويلتقي منتخب مصر مع بوتسوانا يوم الثلاثاء 10 سبتمبر في الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وفاز منتخب مصر على كاب فيردي 3-0، بينما خسرت بوتسوانا أمام موريتانيا 1-0.