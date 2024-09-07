تصفيات أمم إفريقيا - رغم إرسال إيتو لمنتخب آخر.. الكاميرون تهزم ناميبيا

تغلب منتخب الكاميرون "الأول" على ناميبيا بهدف دون رد في الجولة الأولى لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، ولكن هذا ليس الحدث الأبرز.

الفريق الذي يقوده المدرب البلجيكي مارك بريس حقق الفوز بهدف فينسنت أبو بكر في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة إصابة تولو نوهو في الدقيقة 22، ليحل جي كيلاما بدلا منه.

هذا المنتخب الذي لعب هو المنتخب الأول، الذي يقوده المدرب البلجيكي بريس، المدعوم من وزارة الرياضة الكاميرونية، والذي عينته على غير رغبة صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وأسطورة الكرة الإفريقية.

"إذا غادرت هذا الباب فلن تعود مرة أخرى"

أزمة إيتو مع وزارة الرياضة قائمة منذ فترة، وشهدت خلافا علنيا بينه وبين المدرب الجديد في أبريل الماضي في غرفة الملابس وأمام اللاعبين.

إيتو ردد كلمات مثل "أنا الرئيس. لقد ارتكبت العديد من الأخطاء وإذا غادرت سأضطر لاستجواب الأعضاء. إذا خرجت من هذا الباب فلن تعود أبدا".

بريس خرج من الباب، وأعلن إيتو إقالته وتعيين مارتن ندونجو بدلا منه بصورة مؤقتة، ولكن بعد 24 ساعة فقط، عقد إيتو مؤتمرا للإعلان عن تعيين بريس مدربا للمنتخب!

هذا كان أحد المشاهد التي واصلت التطور حتى بلغت النقطة التي وصلنا إليها اليوم، فقد أرسلت الكاميرون "منتخبين" لخوض مباراة ناميبيا.

في النهاية لعب المباراة بريس وجهازه الفني واللاعبين الذين استدعاهم، بعد أن حطت البعثة رحالها في ياوندي، ولكن إيتو والاتحاد الكاميروني قررا أولا أن تهبط طائرة المنتخب في دوالا.

وبعد أن فشلت خطة السفر إلى دوالا، قرر إيتو اتخاذ مقاربة مختلفة تماما، واستدعى منتخب الكاميرون تحت 20 عاما للعب المباراة ضد ناميبيا!

هذا التصعيد لم ينجح في النهاية، ولعبت الكاميرون بفريقها الأساسي وفازت كما رأينا.