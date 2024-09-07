تصفيات أمم إفريقيا - تأثر بالغياب 4 أشهر؟ أوسيمين يسجل ويقود نيجيريا للفوز على بنين

سجل فيكتور أوسيمين في انتصار منتخب نيجيريا على بنين بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

فيكتور أوسيمين النادي : جالاتا سراي بنين نيجيريا

وتصدر النسور الخضر الترتيب مبكرا برصيد 3 نقاط قبل لقاء رواندا التي تعادلت مع ليبيا بهدف لكل فريق من قبل.

وتقدمت نيجيريا بهدف أديمولا لوكمان في الشوط الأول في الدقيقة 45+2.

وشارك فيكتور أوسيمين في الدقيقة 72 بدلا من فيكتور بونيفاس.

وتعد تلك المشاركة الأولى لأوسيمين في مباراة رسمية سواء مع ناديه أو المنتخب منذ شهر مايو الماضي.

ورحل أوسيمين عن صفوف نابولي معارا لجالاتاسراي بعدما تعثر انتقاله لتشيلسي وأهلي جدة.

وبعد 6 دقائق سجل مهاجم جالاتاسراي الجديد هدف نيجيريا الثاني.

وفي الدقيقة 83 سجل لوكمان الهدف الثالث لينهي اللقاء بفوز النسور الخضر.

وسيحل منتخب نيجيريا ضيفا على رواندا في الجولة الثانية يوم 10 سبتمبر الماضي.

فيما سيستضيف منتخب بنين ضيفه الليبي في اليوم ذاته.