مجموعة مصر - موريتانيا تقتنص فوزا غاليا على بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا
السبت، 07 سبتمبر 2024 - 21:09
كتب : FilGoal
اقتنص منتخب موريتانيا فوزا غاليا على منافسه بوتسوانا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.
سيدي عمار
النادي : الوداد الرياضي
ومن المقرر أن تقام البطولة في المغرب.
وسجل سيدي عمار هدف المباراة الوحيد.
ولعب سيدي عمار 16 مباراة مع منتخب بلاده وسجل هدفين وصنع هدفا آخر.
ودخل لاعب الوداد المغربي في الدقيقة 60 بدلا من إدريسا ثيام.
وساد الملل في المباراة، إذ لم يحدث العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى الفريقين.
وكانت أخطر الفرص في الدقيقة 16 من قبل أبو بكاري كويتا بعدما انفرد بحارس مرمى بوتسوانا ولكنه لم يتدخل هوائيا لتسديد الكرة.
ويلعب المنتخبين في المجموعة الثالثة التي تضم مصر وكاب فيردي.
وانتصر منتخب الفرانة بثلاثة أهداف دون رد على منافسه كاب فيردي أمس الجمعة.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ويأتي منتخب موريتانيا في الوصافة بنفس الرصيد، وفي المركز الثالث بوتسوانا دون نقاط، ويتذيل منتخب كاب فيردي المجموعة بدون رصيد.
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