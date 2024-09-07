وكيل ستراندبيرج لـ في الجول: أتعجب من تصريحات رئيس هاتاي عن عرض الأهلي

تعجب سيرهات ألتينسي وكيل كارلوس ستراندبيرج لاعب هاتاي سبور التركي من تصريحات رئيس النادي بشأن وجود عرض رسمي من الأهلي لضم اللاعب.

وسبق أن كشفت تقارير تركية وجود عرض رسمي من الأهلي، لكن مصدر من النادي أوضح لـ FilGoal.com حقيقة الأمر. (طالع التفاصيل)

وقال وكيل كارلوس ستراندبيرج لـ FilGoal.com: "لم يصل أي عروض رسمية لنا من الأهلي أو أي نادي مصري، وأتعجب من تصريحات رئيس النادي، ولا أعرف سببها"

وأضاف "هل وصل له عرضا رسميا؟ لماذا لم يتحدث معانا بشأنه؟ يوميا يتواصل معنا وكلاء مصريين وأبلغونا بقدرتهم على جلب عروض للاعب من الأهلي والزمالك ولم يحدث أي شيء".

وتابع "كيف يصل لهاتاي عرض ويتفق مع الأهلي دون معرفتنا، هذا غير معقول، ما صرّح به رئيس النادي غريب بالنسبة لي بسبب عدم حدوثه".

وواصل ردا على هل التصريحات للضغط من أجل رحيله وضم فينسنت أبو بكر، فأجاب قائلا: "عقد كارلوس ممتد مع هاتاي ولم نحصل على أي عروض، وإذا انضم الكاميروني فسيكون بديلا لكارلوس بلا شك".

وأتم "كارلوس يتدرب مع ناديه ولم يتحدث معه أحد بشأن الانتقالات".

السويدي صاحب الـ 28 عاما وُلد لأب سويدي وأم برتغالية من أصول موزمبيقية.

ويلعب كارلوس بقميص هاتاي منذ بداية الموسم الماضي إذ خاض 40 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا.

وسجل هدف إبقاء الفريق وسط الكبار لموسم آخر بفضل هدفه ضد ريزاسبورفي الجولة الأخيرة.

وفي الموسم الجاري خاض 4 مباريات مع الفريق وسجل خلالها هدفين جاءا ضد أنطاليا سبور في الدوري التركي.

ويمتلك عدة تجارب عربية، فارتدى قميص الحزم وأبها في السعودية، كما لعب للسيلية القطري الذي حقق معه لقب كأس قطر 2021-22.

وبدأ كارلوس مسيرته مع نادي هاكن السويدي وارتدى قميص لمدة موسمين ثم انتقل لصفوف سسكا موسكو الروسي.

وخلال مشواره مع سسكا موسكو أعير مرتين الأولى لفريق ياكتينبيرج الروسي والثاني لأيك السويدي.

وفي موسم 2016-17 انضم لصفوف كلوب بروج البلجيكي ثم أعير لـ ويسترلو البلجيكي في الموسم ذاته.

وعاد للسويد مجددا وانضم لمالمو وخاض بقميصه 3 مواسم فاز خلالها بلقب الدوري، قبل أن يبدأ مشواره في الخليج بالسعودية وقطر ويحط الرحال في تركيا.

وسبق أن ارتدى قميص منتخب السويد في كأس العالم تحت 17 عاما، واحتل المركز الثالث.

كما يعد أفضل هداف لمنتخب الشباب السويدي برصيد 13 هدفا بالتساوي مع أولا تيفوينين.

ولم يلعب للمنتخب الأول، ويمكنه اللعب لمنتخب موزمبيق بسبب أصوله.

يذكر أن الأهلي يمتلك 6 لاعبين محترفين في صفوفه حتى الآن: المغربيان يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم والتونسي علي معلول والجزائري أحمد قندوسي والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وفي حال انضم اللاعب فسيكون على الأهلي بيع أو إعارة لاعبه من أجل إفساح المجال لقيده محليا وإفريقيا.