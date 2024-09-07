مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات ضم كارلوس ستراندبيرج

السبت، 07 سبتمبر 2024 - 01:44

كتب : أحمد الخولي

السويدي كارلوس ستراندبرج

ارتبط اسم الأهلي بضم السويدي كارلوس ستراندبيرج.

ووفقا لمنصة Sports Digitale التركية فإن "الأهلي تقدم بعرض رسمي لـ هاتاي سبور لضم السويدي كارلوس ستراندبيرج".

من جانبه أوضح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "اللاعب خارج حساباتنا حتى الآن".

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السويدي صاحب الـ 28 عاما وُلد لأب سويدي وأم برتغالية من أصول موزمبيقية.

ويلعب كارلوس بقميص هاتاي منذ بداية الموسم الماضي إذ خاض 40 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا.

وسجل هدف إبقاء الفريق وسط الكبار لموسم آخر بفضل هدفه ضد ريزاسبورفي الجولة الأخيرة.

وفي الموسم الجاري خاض 4 مباريات مع الفريق وسجل خلالها هدفين جاءا ضد أنطاليا سبور في الدوري التركي.

ويمتلك عدة تجارب عربية، فارتدى قميص الحزم وأبها في السعودية، كما لعب للسيلية القطري الذي حقق معه لقب كأس قطر 2021-22.

Hatayspor İsveçli golcü Carlos Strandberg'i transfer etti - Son Dakika Haberleri

وبدأ كارلوس مسيرته مع نادي هاكن السويدي وارتدى قميص لمدة موسمين ثم انتقل لصفوف سسكا موسكو الروسي.

وخلال مشواره مع سسكا موسكو أعير مرتين الأولى لفريق ياكتينبيرج الروسي والثاني لأيك السويدي.

Carlos Strandberg - Player profile 24/25 | Transfermarkt

وفي موسم 2016-17 انضم لصفوف كلوب بروج البلجيكي ثم أعير لـ ويسترلو البلجيكي في الموسم ذاته.

وعاد للسويد مجددا وانضم لمالمو وخاض بقميصه 3 مواسم فاز خلالها بلقب الدوري، قبل أن يبدأ مشواره في الخليج بالسعودية وقطر ويحط الرحال في تركيا.

İsveçli golcü Carlos Strandberg, Türk kulüplerinin radarında - Futbol Haberleri

وسبق أن ارتدى قميص منتخب السويد في كأس العالم تحت 17 عاما، واحتل المركز الثالث.

كما يعد أفضل هداف لمنتخب الشباب السويدي برصيد 13 هدفا بالتساوي مع أولا تيفوينين.

Carlos Strandberg (SWE) :: Photos :: soccerzz.com

ولم يلعب للمنتخب الأول، ويمكنه اللعب لمنتخب موزمبيق بسبب أصوله.

يذكر أن الأهلي يمتلك 6 لاعبين محترفين في صفوفه حتى الآن: المغربيان يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم والتونسي علي معلول والجزائري أحمد قندوسي والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وفي حال انضم اللاعب فسيكون على الأهلي بيع أو إعارة لاعبه من أجل إفساح المجال لقيده محليا وإفريقيا.

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