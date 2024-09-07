مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات ضم كارلوس ستراندبيرج

ارتبط اسم الأهلي بضم السويدي كارلوس ستراندبيرج.

ووفقا لمنصة Sports Digitale التركية فإن "الأهلي تقدم بعرض رسمي لـ هاتاي سبور لضم السويدي كارلوس ستراندبيرج".

من جانبه أوضح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "اللاعب خارج حساباتنا حتى الآن".

ÖZEL | Al Ahly, Hatayspor forması giyen Carlos Strandberg'e resmi teklif yaptı. 📰 @resatcan_ozbdak — Sports Digitale (@SportsDigitale) September 6, 2024

السويدي صاحب الـ 28 عاما وُلد لأب سويدي وأم برتغالية من أصول موزمبيقية.

ويلعب كارلوس بقميص هاتاي منذ بداية الموسم الماضي إذ خاض 40 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا.

وسجل هدف إبقاء الفريق وسط الكبار لموسم آخر بفضل هدفه ضد ريزاسبورفي الجولة الأخيرة.

وفي الموسم الجاري خاض 4 مباريات مع الفريق وسجل خلالها هدفين جاءا ضد أنطاليا سبور في الدوري التركي.

ويمتلك عدة تجارب عربية، فارتدى قميص الحزم وأبها في السعودية، كما لعب للسيلية القطري الذي حقق معه لقب كأس قطر 2021-22.

وبدأ كارلوس مسيرته مع نادي هاكن السويدي وارتدى قميص لمدة موسمين ثم انتقل لصفوف سسكا موسكو الروسي.

وخلال مشواره مع سسكا موسكو أعير مرتين الأولى لفريق ياكتينبيرج الروسي والثاني لأيك السويدي.

وفي موسم 2016-17 انضم لصفوف كلوب بروج البلجيكي ثم أعير لـ ويسترلو البلجيكي في الموسم ذاته.

وعاد للسويد مجددا وانضم لمالمو وخاض بقميصه 3 مواسم فاز خلالها بلقب الدوري، قبل أن يبدأ مشواره في الخليج بالسعودية وقطر ويحط الرحال في تركيا.

وسبق أن ارتدى قميص منتخب السويد في كأس العالم تحت 17 عاما، واحتل المركز الثالث.

كما يعد أفضل هداف لمنتخب الشباب السويدي برصيد 13 هدفا بالتساوي مع أولا تيفوينين.

ولم يلعب للمنتخب الأول، ويمكنه اللعب لمنتخب موزمبيق بسبب أصوله.

يذكر أن الأهلي يمتلك 6 لاعبين محترفين في صفوفه حتى الآن: المغربيان يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم والتونسي علي معلول والجزائري أحمد قندوسي والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وفي حال انضم اللاعب فسيكون على الأهلي بيع أو إعارة لاعبه من أجل إفساح المجال لقيده محليا وإفريقيا.