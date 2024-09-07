لأسباب طبية.. خروج رباعي منتخب الجزائر من المعسكر قبل لقاء ليبيريا

أعلن منتخب الجزائر إعفاء كل من رياض محرز وحسام عوار من السفر إلى ليبيريا لأسباب طبية.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة ليبيريا في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وسيلتقي الأفناك مع ليبيريا يوم الثلاثاء المقبل في مدينة مونروفيا.

وقرر فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر استبعاد الثنائي من معسكر المنتخب.

يأتي ذلك بعد مغادرة كل من ريان آيت نوري ومحمد أمين عمورة من المعسكر بعد استشارة الطاقم الطبي الذي فضّل مدرب الخضر الحفاظ عليهما والسماح لهما بالتعافي دون المجازفة بحالتهما الصحية.

ومن المقرر مغادرة بعثة الجزائر للبلاد غدا عصر الأحد لخوض ثاني لقاءات التصفيات.

وانتصر منتخب الجزائر في الجولة الأولى بنتيجة 2-0 على غينيا الإستوائية.

وسجل هدف محاربي الصحراء الأول حسام عوار في الدقيقة 69 بعد متابعة رأسية داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة إهدار رياض محرز لاعب أهلي جدة لركلة جزاء لصالح منتخب الجزائر.

فيما سجل أمين جويري الهدف الثاني لمنتخب الجزائر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد انفراد تام بالمرمى.

رياض محرز جناح أهلي جدة السعودي انضم لقائمة الخضر لأول مرة منذ أمم إفريقيا التي أقيمت في بداية العام الجاري، في ظهوره الأول مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب.

ويتواجد المنتخب الجزائري في مجموعة تضم أيضا توجو رفقة ليبيريا وغينيا الاستوائية.