عبد الرحمن مجدي: أشكر جمهور الإسماعيلي.. وهدفي تحقيق كل البطولات مع بيراميدز

كشف عبد الرحمن مجدي لاعب بيراميدز الجديد عن رغبته في حصد كل الألقاب مع فريقه عقب انضمامه قادما من الإسماعيلي.

وأعلن بيراميدز ضم عبد الرحمن مجدي منذ قليل. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الرحمن مجدي للمركز الإعلامي لـ بيراميدز: "الانتقال لـ بيراميدز خطوة مهمة في مشواري الاحترافي مع كرة القدم، وأتمنى أن أكون إضافة كبيرة للنادي ومساعدة الفريق على المزيد من البطولات مع زملائي".

وأضاف "سعيد بحصد النادي لأول بطولاته بعد الفوز بكأس مصر، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن ومع المجموعة الحالية وحصد الفريق لكل شيء، والمنافسة كعادته على كل البطولات".

وواصل "أنا قادم من فريق كبير بحجم الإسماعيلي الذي أتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة، وأوجه الشكر للجماهير التي ساندتني طوال السنوات الماضية، وأنا سعيد بالتواجد في بيراميدز النادي الكبير صاحب الإدارة المحترفة، والذي وضع نفسه كبيرا منذ أول لحظة، وهدفي معه أن أحقق كل البطولات، وأن أصبح أفضل لاعب في مصر خلال الموسم المقبل".

وأردف "تركيزي سيكون في قمته منذ أول لحظة مع النادي، حتى نحقق كل الأهداف، وسننافس على كل شيء في الموسم الجديد، الدوري والكأس والسوبر ودوري الأبطال".

وأتم "نادي بيراميدز سيحقق بطولات كثيرة في السنوات المقبلة، وسنلعب على كل شيء، وستكون أعداد جماهير بيراميدز في زيادة في كل مكان، وعلى ثقة بأننا سنفوز بكل البطولات هنا".

وعلم FilGoal.com أن قيمة الصفقة تبلغ 40 مليون جنيه.

بواقع 30 مليون جنيه عند إتمام التعاقد مع تقسيط باقي القيمة على دفعات.

بالإضافة إلى إعارة عماد ميهوب للإسماعيلي لمدة موسمين.

وخاض عبد الرحمن مجدي البالغ 26 عاما 161 مباراة مع الدراويش سجل 25 هدفا وصنع 12.