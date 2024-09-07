كما انفرد في الجول - بيراميدز يضم عبد الرحمن مجدي

أعلن نادي بيراميدز ضم عبد الرحمن مجدي قادما من النادي الإسماعيلي.

وأصبح لاعب الإسماعيلي ثاني صفقات بيراميدز بعدما أعلن أمس تعاقده مع يوسف أوباما في صفقة انتقال حر.

وأعلن نادي بيراميدز مساء اليوم السبت ضمن عبد الرحمن مجدي إلى صفوفه بشكل رسمي.

وظهر عبد الرحمن مجدي مرتديا قناعا يخفي وجهه على طريقة الفنان "توليت" الذي اشتهر مؤخرا بارتداءه للقناع أثناء تأدية الأغاني.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن موافقة النادي الإسماعيلي على بيع عبد الرحمن مجدي لاعب وسط الفريق إلى بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الإسماعيلي لـFilGoal.com: "بعد اجتماع المجلس وافقنا على بيع عبد الرحمن مجدي للإسماعيلي بعد زيادة المقابل المادي المقدم لشراء اللاعب".

وعلم FilGoal.com أن قيمة الصفقة تبلغ 40 مليون جنيه.

بواقع 30 مليون جنيه عند إتمام التعاقد مع تقسيط باقي القيمة على دفعات.

بالإضافة إلى إعارة عماد ميهوب للإسماعيلي لمدة موسمين.

وخاض عبد الرحمن مجدي البالغ 26 عاما 161 مباراة مع الدراويش سجل 25 هدفا وصنع 12.